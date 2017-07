Des antécédents de goutte pour les patients atteints de RA

L’uricémie a toujours joué un rôle flou dans la pathogénie de la maladie cardiovasculaire et de son principal substrat, l’athéromatose. Certes, des associations significatives ont été régulièrement établies entre l’hyperuricémie et cette dernière, mais sans emporter la conviction, de sorte que ce désordre métabolique ne fait pas partie de la liste des grands facteurs de risque cardiovasculaire. L’association entre goutte et maladie coronarienne n’en est pas moins formellement établie et, même si elle semble indépendante des autres facteurs de risque, elle n’en constitue pas pour autant un lien de causalité.

Les relations entre la goutte et les valvulopathies ont suscité moins de curiosité, si l’on en juge par une revue de la littérature internationale. Aucune association entre les deux affections n’apparaît clairement. Une étude rétrospective de type cas-témoins a abordé le sujet en se concentrant sur la valvulopathie actuellement la plus fréquente dans les pays occidentaux, en l’occurrence le rétrécissement aortique (RA) qui est le plus souvent d’origine athéromateuse.

C’est l’échocardiographie transœsophagienne (ETO) qui a permis de constituer les deux groupes de l’étude à partir d’une série de 1 085 patients qui ont tous bénéficié de cette exploration. C’est ainsi qu’ont été détectés 112 cas de RA, appariés à 224 témoins indemnes de cette valvulopathie et choisis au hasard. L’appariement a principalement porté sur l’âge et les comorbidités cardiovasculaires similaires dans les deux groupes. Les observations médicales ont été passées au crible pour préciser : (1) les cas de goutte dans les deux groupes ; (2) le moment des premières manifestations de cette dernière ; (3) le moment où le RA a été diagnostiqué.

Une prévalence deux fois plus élevée

Des antécédents de goutte ont été constatés chez 24 sujets atteints d’un RA (21,4 %), versus 28 témoins (12,5 %), ce qui conduit à un odds ratio (OR) non ajusté de 1,90 (intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,05-3,48 ; p = 0,038). Une analyse multivariée a confirmé la tendance avec un OR ajusté de 2,08 (IC, 1,00-4,32 ; p = 0,049), indépendamment des autres variables prises en compte. Chez les patients atteints d’un RA et d’une goutte, cette dernière a précédé le diagnostic de la valvulopathie de longue date, soit en moyenne 5,8 ± 1,6 années. L’âge auquel le RA a débuté s’est avéré identique, qu’il existe ou non une maladie goutteuse (78,7 ± 1,8 vs 75,8 ± 1,0 ans, p = 0,16).

La prévalence de la goutte est nettement plus élevée chez les patients atteints d’un RA confirmé par ETO, d’un facteur deux par rapport aux témoins. Cette association n’est en aucun cas un lien de causalité, compte tenu de la méthode utilisée. La goutte pourrait être tout simplement un marqueur du risque de RA, ce qui est le plus probable. Cependant, stricto sensu, le rôle de l’hyperuricémie dans la pathogénie de cette valvulopathie ne peut être totalement écarté, mais pour le démontrer, d’autres études de nature prospective de préférence sont à l’évidence nécessaires, avant d’envisager des mesures thérapeutiques spécifiques.



