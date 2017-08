Des avancées dans la compréhension des liens entre microbiote et cancer colorectal …

Le microbiote et la métagénomique sont LES deux mots ‘tendance’ de ces dernières années, y compris en oncologie. La relation entre microbiote et cancers n’est cependant pas un scoop : qu’on se rappelle le rôle d’Helicobacter pylori dans la genèse du cancer gastrique, ou de l’hépatocarcinome, ou encore celui de M. tuberculosis dans le cancer du poumon. Ce qui est plus nouveau, par contre, selon James Goedert (Un. Nebraska), c’est la découverte du potentiel de certains germes sur la pharmacocinétique des médicaments, augmentant ainsi leur toxicité (celle de l’irinotecan par exemple, mais aussi des AINS) ou leur activité (le loperamide et la sulfasalazine sont concernés), voire encore leur fonction (c’est le cas pour l’insuline).

Outre la présence de certaines bactéries, c’est aussi leur diversité qui entre en compte, dans le lymphome de Hodgkin, le cancer du sein ou encore le cancer de l’œsophage par exemple. On sait ainsi que la diversité alpha augmente avec l’âge et diminue avec le poids et qu’une faible diversité fécale est associée au risque de cancer colorectal. Pour rappel, la diversité alpha est une mesure indiquant la diversité d'un échantillon unique : le nombre d'espèces est par exemple un indicateur d'alpha diversité. Mais cela n’explique pas l’augmentation de fréquence du cancer colorectal avec l’âge. Le nombre d'espèces n'est donc pas toujours adapté au calcul du risque. C'est pour cette raison que d'autres indicateurs existent. L'indice de Shannon ou entropie de Shannon est un exemple d'alpha diversité répondant à ce problème. Cet indice reflète aussi bien le nombre d'espèces que leur abondance.

Tout ceci a conduit récemment à évoquer une nouvelle théorie de développement du cancer colorectal. Selon cette théorie, il y aurait lorsque l’épithélium est normal des bactéries « pilotes » qui, accompagnées de bactéries « passagers », engendrent une hyperprolifération épithéliale, menant à la formation d’un adénome.

Lorsque ces bactéries « passagers » dépassent en nombre les bactéries « pilotes », le cancer se développe. Après avoir été captées par les cellules présentatrices d’antigène, ces bactéries passent en effet la lamina propria et entraînent des mutations qui, par leur accumulation, favorise le développement de cellules ‘anormales’.

La composition du microbiote fécal et sa bêta-diversité (qui reflète la diversité des espèces entre les échantillons) pourraient alors être un indice intéressant de la présence d’un adénome colorectal, voire même d’un cancer, a signalé Goedert qui a ajouté également que certaines études ont pu établir un rapport entre le microbiote fécal et le stade du cancer colorectal.

Cette analyse va même un peu plus loin car elle a permis de détecter des bactéries beaucoup plus susceptibles de signaler la présence d’un cancer : fusibacterium, porphyromonas et bacteroidetes.

On a également pu déterminer que si certaines bactéries semblent protectrices grâce à la sécrétion de métabolites (tels que la taurine) et à la régulation de la prolifération des cellules cryptiques, d’autres sont initiatrices d’un cancer colorectal par génotoxicité intrinsèque, par effet pro-inflammatoire ou par la création de biofilms qui activent les voies de signalisation du NF-KB, de l’IL-6, et d’autres cytokines pro-inflammatoires. L’ensemble de ces bactéries constitue un métagénome dont la composition provoque une dégradation des acides aminés, une dégradation des hydrates de carbone et de la mucine, et une altération des fibres alimentaires qui entraînent une profonde modification du métabolisme cellulaire. Ces métabolites altérés peuvent également être étudiés dans leur composition au sein des selles lyophilisées, ce qui conduit à la notion de métabolome dont les caractéristiques sont différentes chez l’homme sain et l’homme avec cancer colorectal.

In fine, le risque de cancer colorectal est d’autant plus élevé que la diversité alpha est faible, que des germes Gram- pro-inflammatoires sont présents et que certains métabolites augmentent en abondance. A contrario, le risque diminue avec l’augmentation d’abondance de germes Gram+ tels que les Clostridia.

Dr Dominique-Jean Bouilliez