Des chercheurs aux synapses loin d’être artificielles

Paris, le samedi 8 avril 2017 – Le développement de l’intelligence artificielle inquiète : cette crainte a déjà alimenté d'innombrables réflexions sur les mesures à respecter afin que l’homme ne se fasse pas dépasser par la machine. Cependant, d’autres préfèrent mettre leur intelligence au service de la création de cette intelligence. Ainsi, l’Unité mixte de physique CNRS/Thales dirigée par Vincent Garcia vient de franchir une étape décisive avec non seulement la mise au point sur une puce électronique d’une synapse artificielle capable d’apprentissage et d’autre part la modélisation de ce système.

Biomimétisme

L’élaboration d’une synapse artificielle consiste à reproduire le fonctionnement d’une synapse naturelle dans le cadre d’une voie de recherche qui s’impose dans les laboratoires: le biomimétisme. « Plus la synapse est stimulée, plus la connexion entre les neurones se renforce, et plus l’apprentissage s’améliore » nous rappelle un communiqué de presse du CNRS. Dans le dispositif mis au point par l’équipe de Vincent Garcia, c’est le même principe qui s’impose. « Si la résistance [de la synapse artificielle] est faible, la liaison synaptique est forte, si la résistance est forte, la liaison est faible. C’est cette capacité de la synapse à adapter sa résistance qui permet l’apprentissage ». En susbtance, la synapse artificielle, baptisée « memristor » est un « nano composant électronique formé d’une fiche couche ferroélectrique prise en sandwich entre deux électrodes » qui « peut ajuster sa résistance sous l’action d’impulsions électriques similaires à celles des neurones ».

Comment ça marche ?

L’équipe de Vincent Garcia n’est pas la première à s’intéresser aux synapses artificielles. Mais son apport dans la compréhension de ces dernières est essentiel. En effet « Pour la première fois, les chercheurs ont réussi à élaborer un modèle physique permettant d’anticiper son fonctionnement. Cette compréhension du processus va permettre de créer des systèmes plus complexes, comme un ensemble de neurones artificiels interconnectés par ces memristors » précise le CNRS. Ces recherches, qui sont l’objet d’une publication dans Nature Communication, ouvrent la voie à l’élaboration de cerveaux artificiels.

Un tour de force de l’intelligence humaine.

Aurélie Haroche