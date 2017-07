Des chorioamniotites qui n’en sont pas

Les femmes qui n’ont ni infection ni inflammation accouchent significativement plus tard et plus longtemps après le diagnostic de chorioamniotite. Les 3 morts fœtales de l’étude n’ont concerné que des chorioamniotites vraies et la morbidité néonatale sévère est significativement plus élevée dans ce groupe. L’histologie montre une chorioamniotite dans 91 % des infections vraies et 25 % des non infectées/sans inflammation, ainsi qu’une funiculite dans 57 % des infections vraies et aucune quand il n’y a pas d’infection/inflammation.

Référence

Oh KJ, Kim SM, Hong J-S et coll. : Twenty-four percent of patients with clinical chorioamnionitis in preterm gestations have no evidence of either culture-proven intraamniotic infection or intraamniotic inflammation. Am J Obstet Gynecol., 2017; 216: 604.e1-11.