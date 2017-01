Des conséquences de la pollution autoroutière sur les grands axes…vasculaires

La pollution notamment urbaine est à l’origine de bien des maux et la chasse aux particules fines est désormais ouverte toute l’année, dans la plupart des pays, parmi les plus pollués, cela va de soi. Dans la liste des méfaits de ce qui devient peu à peu un facteur de risque à part entière, il y a encore beaucoup d’hypothèses et de suspicions, peu de faits établis stricto sensu, abstraction faite de certains troubles respiratoires. Le rôle de la pollution dans la survenue des démences fait partie des facteurs largement hypothétiques, tant les facteurs de confusion sont nombreux dans les études transversales qui sont actuellement les seules sur le marché médiatique, ce qui suffit à causer une émotion collective dont les réseaux sociaux sont si friands. La même remarque pourrait bien s’appliquer aux résultats d’une étude du même type, visant, dans son cas, à établir une association entre pollution et athérosclérose.

Il s’agit en l’occurrence de la Jackson HeartStudy (Jackson, Mississippi) dans laquelle ont été inclus, en 2004, près de 5 000 participants (âge moyen, 55,5 ± 12,7 ans à l’état basal), répartis en deux groupes, selon leur proximité (< 150 m ou > 300 m) par rapport à des grands axes routiers, par essence (ou diesel) pourvoyeurs de pollution. Quatre lits vasculaires ont été explorés simultanément à l’état basal, puis lors du suivi : (1) carotides au travers de l’épaisseur intima-média (EIM) mesurée par échographie ; (2) prévalence de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), définie à partir de critères cliniques ; (3) prévalence des calcifications coronaires ; (4) ou encore des calcifications de l’aorte abdominale déterminées par scanner.

Augmentation significative de l’épaisseur intima media carotidienne mais pas d’effet sur les autres vaisseaux

Une étude par régression linéaire a permis d’estimer les différences d’EIM (en %) entre les deux groupes précédemment définis. Pour ce qui est des autres biomarqueurs, c’est une régression de Poisson qui a été utilisée pour comparer les rapports de prévalence correspondants. Dans tous les cas, un ajustement statistique a été pratiqué pour corriger au moins partiellement les effets des nombreux facteurs de confusion potentiels.

Le fait de résider à moins de 150 m des axes autoroutiers a été associé à une augmentation significative (versus > 300 m par rapport à ceux-ci) de l’EIM de 6,67 % (intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,28-12,35), l’effectif étudié comptant 4 800 participants. La même tendance est observée avec la prévalence de l’AOMI, avec un rapport de 1,17 (IC, 0,73-1,86) (n = 4443), mais le seuil de signification statistique n’est pas atteint.

En revanche, aucune association n’a été mise en évidence pour ce qui est la prévalence des calcifications, qu’elles soient coronaires ou aortiques. L’association entre EIM carotidienne s’est avérée plus étroite chez les participants atteints d’une maladie cardiovasculaire connue (p = 0,04 versus absence de cette pathologie).

En bref, la seule association entre pollution et athérosclérose périphérique concernerait les axes carotidiens au travers d’une augmentation modeste mais significative de l’EIM. L’approche transversale n’autorise que des hypothèses et cette remarque s’applique à de nombreux troubles ou pathologies associées à diverses formes de pollution. Il semble prématuré de considérer que vivre à proximité d’une autoroute constitue un facteur de risque cardiovasculaire à part entière, tant les facteurs de confusion sont nombreux et difficiles à extirper, même avec les algorithmes statistiques les plus puissants. Le réel que l’on voudrait réduire à du virtuel augmenté -ce serait bien commode dans la pratique scientifique et épidémiologique- est autrement complexe et, jusqu’à preuve du contraire, c’est lui qui est la référence.

Dr Philippe Tellier