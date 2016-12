Des effets du vaccin anti-pneumococcique sur les infections invasives

Avant l’introduction de la vaccination contre le pneumocoque, l’incidence des infections invasives (méningites ou septicémies) chez les enfants de moins de 2 ans était de 44,4 pour 100 000 par an en Europe. Le vaccin à 7 valences a été recommandé en France en 2003, puis remplacé en 2010 par le vaccin à 13 valences. Une équipe française vient de publier les résultats d’une étude évaluant l’impact de ces vaccins sur l’évolution du nombre de méningites à méningocoques et sur la répartition des sérotypes, entre 2001 et 2014, dans 22 régions de France.

Peu d’impact du vaccin à sept valences en France

Les résultats sont quelque peu surprenants. Car, contrairement à ce qui est constaté dans d’autres pays européens, les premiers effets bénéfiques de la vaccination n’apparaissent réellement qu’en 2013, soit 11 ans après l’introduction de la vaccination, avec une réduction de 25 % du nombre total de cas de méningites à pneumocoques. Le constat mérite quelques précisions. En effet, la recommandation de la vaccination par le vaccin à 7 valences n’a pas été immédiatement suivie d’une réduction du nombre total de méningites à pneumocoques dans la population, malgré une baisse du nombre de méningites dues aux sérotypes contenus dans le vaccin. L’explication en est un phénomène de remplacement par d’autres sérotypes que ceux contenus dans le vaccin à 7 valences. Finalement, la diminution du nombre de méningites à pneumocoques n’est devenue significative qu’après l’introduction du vaccin à 13 valences, actif sur ces « autres sérotypes ». Les enfants de moins de 5 ans auront été les principaux bénéficiaires de cette efficacité, ainsi que les personnes de plus de 64 ans qui profiteront de l’effet « immunité de groupe ».

Tout est affaire de sérotype

Les auteurs sont intrigués par le fait que dans d’autres pays européens, l’effet positif de la vaccination sur le nombre de méningites à pneumocoques, a été ressenti dès l’introduction du vaccin à 7 valences. Cette particularité de la France tient à ce que la proportion de cas de méningites dues aux sérotypes contenus dans ce vaccin y était inférieure à celle des autres pays, et sans doute aussi à une couverture vaccinale insuffisante (56 % des enfants nés en 2004). Au contraire, le vaccin à 13 valences contient les sérotypes les plus virulents à cette période et la couverture vaccinale atteint 90 %. Notons aussi que la grande campagne de réduction de l’utilisation des antibiotiques, lancée en 2003, a pu avoir des conséquences encore mal élucidées sur l’évolution du nombre de cas de méningites.

Cette étude souligne l’importance d’un système de surveillance réactif, utile notamment pour déterminer les sérotypes en cause dans les méningites et détecter les éventuels changements. Ainsi, un vaccin anti-pneumococcique à 15 valences proposé aux Etats Unis pour protéger de 2 sérotypes supplémentaires, 22F et 33F, pourrait être moins utile en France où ces 2 sérotypes ne représentaient que 9 % des cas de méningites à pneumocoques en 2012-2014.

Dr Roseline Péluchon