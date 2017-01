Des ß-hCG en provenance de l'estomac !

Les grossesses de localisation non définie posent de difficiles problèmes diagnostiques avec parfois, dans de rares occasions, la découverte d’une pathologie maligne.

Une équipe de la Mayo Clinic de Rochester présente un cas rare dans le dernier numéro de Obstetrics and Gynecology.

Une patiente âgée de 37 ans, quatrième geste, se présente aux urgences pour des saignements vaginaux depuis plusieurs jours. Le dosage des ß-hCG est positif à 7 779 mU/mL, mais l'échographie ne parvient pas à localiser la grossesse.

Le diagnostic de grossesse de localisation indéterminée est posé et une injection de méthotrexate est pratiquée. On observe une chute de 40 % du taux de ß-hCG entre le quatrième et le septième jour.

Une semaine plus tard, le taux de ß-hCG remonte à 10 937 mU/mL. Une deuxième dose de méthotrexate est administrée et un scanner est réalisé. Celui-ci permet de découvrir des lésions gastriques et hépatiques. Les biopsies gastriques révèlent l'existence d'un choriocarcinome non gestationnel.

La patiente, traitée par chimiothérapie, est décédée d'un arrêt cardiaque sept mois après le diagnostic.

On ne doit pas perdre de vue que certaines tumeurs malignes peuvent être secrétantes de ß-hCG.

Par ailleurs, la démarche diagnostique et thérapeutique dans ce cas doit être discutée : toutes les procédures diagnostiques pour localiser cette probable grossesse extra-utérine ont-elles été mises en œuvre ? Une cœlioscopie n'était-elle pas indiquée ? Une aspiration utérine ne pouvait-elle être réalisée avec suivi des ß-hCG ? Et enfin, était-il licite d'administrer un traitement par méthotrexate sans diagnostic formel, étayé par les examens paracliniques ?

