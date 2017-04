Des inhibiteurs de JAK pour les syndromes hyperéosinophiliques secondaires

Dans les syndromes hyperéosinophiliques (SHE) secondaires, c’est-à-dire non myéloprolifératifs, la signalisation JAK-STAT joue probablement un rôle essentiel. On a en effet montré l’existence de mutations de STAT3 entraînant une surexpression des gènes cibles qui stimulent la production des cytokines lymphocytaires responsables de la prolifération et de l’activation des éosinophiles.Cinq patients présentant un SHE soit lymphocytaire soit idiopathique, résistant à une corticothérapie générale, ont été traités par un inhibiteur oral de JAK (Janus kinases), tofacitinib (inhibiteur des JAK 1 et 3) à la dose de 5 mg deux fois par jour, ou ruxolitinib (inhibiteur des JAK 1 et 2) à la dose de 35 mg par jour. Ces patients avaient un SHE comportant, ce qui n’est pas la règle, des signes cutanés importants, eczématiformes, urticariens, voire érythrodermiques et un prurit souvent sévère. Quatre de ces 5 patients ont obtenu une rémission totale ou quasi-totale de leurs signes cliniques. Pour le 5, il a été nécessaire d’ajouter 5 mg de prednisone par jour. Les taux d’éosinophiles circulants ont chuté parallèlement à l’amélioration clinique, en moyenne de 2 135/mm3 à 462/mm3. Il n’y a pas eu d’effet secondaire significatif.Ce résultat est évidemment préliminaire, mais pour les patients souffrant d’un SHE nécessitant un traitement continu par corticoïdes, les inhibiteurs JAK représentent probablement un progrès appréciable.

Dr Daniel Wallach