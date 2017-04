Des manifestations très diverses dans les neuroborrélioses

La neuroborréliose représente désormais une maladie infectieuse dont la pertinence a été validée. Elle peut provoquer une grande diversité de manifestations neurologiques. Différents stades et syndromes sont décrits et les symptômes atypiques peuvent conduire à des retards ou des erreurs diagnostiques. L’objectif de l’étude rétrospective de P. Schwenkenbecher et coll a été de définir, chez les patients atteints d’une neuroborréliose, les déficits neurologiques essentiels ayant motivés une hospitalisation.

Les données de ces patients ont été évaluées de manière rétrospective. Seuls ont été inclus ceux qui répondaient à un critère diagnostique formel, à savoir la présence à des taux significatifs d’anticorps anti-Borrelia burgdorferi dans le liquide céphalo-rachidien (LCR).

Au total, le diagnostic de neuroborréliose a été ainsi porté chez 68 patients. Les paralysies des nerfs crâniens constituaient le déficit le plus fréquemment constaté à l’origine d’une hospitalisation, devant les radiculites douloureuses (25 %), les encéphalites (12 %), les myélites (7 %) et les méningites/céphalées (6 %). En cas de déficits neurologiques combinés, les douleurs dorsales ont été le symptôme inaugural, devant les céphalées et les paralysies des nerfs crâniens.

Cependant, des signes méningés ont été souvent mis en en évidence, sans pour autant entraîner nécessairement l’hospitalisation. Les cas atypiques se présentaient par des parésies d’installation brutale qui ont conduit, dans un premier temps, à des erreurs de diagnostic, par exemple celui d’accident vasculaire cérébral ou encore, chez un patient, par un tableau de confusion aiguë. L’analyse du LCR révélait des anomalies typiques à type : (1) d’augmentation du nombre de cellules dans tous les cas, sauf un ; (2) de dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique (87 %) ; (3) de bandes oligoclonales (90 %) ; (4) d’élévation des taux d’immunoglobulines : IgM (74 %), IgG (47 %) et IgA (32 %). Notion importante : chez 6 % des malades, il n’existait pas d’anticorps spécifiques de Borrelia dans les prélèvements sanguins.

En conclusion, chez la majorité des patients, la neuroborréliose se traduit par des déficits neurologiques typiques. Cependant, il existe des formes atypiques, par exemple à type de confusion aigue, de sorte que cette maladie doit être évoquée devant un large spectre de symptômes neurologiques. L’analyse du LCR est essentielle pour aboutir au diagnostic de neuroborréliose avec certitude.

Dr Philippe Tellier