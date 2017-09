Des médecins créent une pharmacie solidaire en Belgique

Bruxelles, le vendredi 1er septembre 2017 - Depuis quelques semaines, la maison médicale de Ghlin, une petite commune wallonne limitrophe de Mons, à quelques encablures de la frontière française, défraye la chronique en raison d’une initiative imaginée par l’un de ses responsables, le docteur David Bouillon. Après avoir mis en place de nombreux dispositifs pour les plus démunis et les patients fragiles (taxi social, soins palliatifs à domicile…), l’équipe de cet établissement a cette fois décidé de créer une pharmacie d’urgence, constituée grâce aux dons de médicaments non utilisés et non périmés provenant d’autres médecins généralistes, d’infirmiers et de pharmaciens de la commune, mais également de patients.

« En tant que médecin généraliste engagé sur le terrain depuis 27 ans et assurant plus de 100 gardes par an, je constate un nombre de plus en plus important de patients en extrême pauvreté étant dans l'impossibilité financière de payer leur médicament à la pharmacie en temps réel », a confié le Dr Bouillon au quotidien belge Le Vif. Partant de ce constat, il a décidé d’écrire à la ministre de la Santé, Maggie de Block, pour lui rappeler que si l'arrêté royal du 21 janvier 2009 donne pour instruction aux pharmaciens de détruire les médicaments rapportés par les patients, une partie non négligeable d’entre eux ne sont pas périmés et pourraient bénéficier à ce « nombre de plus en plus important de patients en extrême pauvreté étant dans l'impossibilité financière de payer leur médicament à la pharmacie en temps réel ».

Pas du goût de tous les pharmaciens

Bien que cette initiative ait entraîné une forte adhésion d’une partie de la communauté médicale locale et que de nombreux médicaments ont déjà été récoltés, répertoriés et commencés d’être distribués gratuitement, quelques pharmaciens ne la voient pourtant pas d’un œil très bienveillant. Pour le Dr Bouillon qui tient à rappeler qu’il ne se « substitue pas aux pharmaciens », la défiance suscitée par cette action de solidarité ne repose sur aucun fondement réel. Il explique d’ailleurs qu’elle est « soutenue par un pharmacien de Ghlin qui se charge de la destruction des médicaments dont nous n'avons pas besoin en suivant les dispositions réglementaires ».

La ville de Mons a pour sa part d’ores et déjà manifesté son intérêt pour le projet et ses promoteurs espèrent d’ailleurs qu’il pourra être, à terme, étendu sur tout le territoire national. Le Dr Bouillon a d’ailleurs alerté la ministre sur cette ambition en faisant vibrer la corde économique : « Si la loi permettait, à titre d'exemple, aux maisons médicales de récupérer ces médicaments non périmés et de constituer des pharmacies solidaires aux patients en extrême pauvreté, imaginez les économies que réaliserait la Sécurité sociale… ». Pour l’heure, il semble cependant peu probable que le gouvernement réponde favorablement à cette demande, d’autant que l’Association pharmaceutique belge s’est prononcée résolument contre en pointant son illégalité.

Benoît Thelliez