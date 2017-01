Des ostéoblastes autologues pour prévenir l’évolution fracturaire de l’ostéonécrose de la tête fémorale

Dans l’ostéonécrose de la tête fémorale au stade non fracturaire, l’implantation de moelle osseuse autologue concentrée réduit le risque d’évolution défavorable. Cette performance pourrait cependant être améliorée par l’injection d’ostéoblastes autologues selon les travaux préliminaires d’une équipe belge menée par Jean-Philippe Hauzeur (Université de Liège). L’étude randomisée qu’ils ont effectuée sur 60 patients équitablement répartis selon les deux méthodes a montré en effet une supériorité de l’implantation d’ostéoblastes autologues pour la réduction de la douleur et l’évolution fracturaire à 24 et 36 mois. La composante cellulaire de la moelle osseuse autologue concentrée semble donc efficace à elle seule, contrairement à certaines hypothèses préalables qui faisaient état de l’intérêt de bénéficier des composantes non cellulaires (cytokines, etc.). Cela devrait se traduire aussi par un recours moins fréquent à la pose de prothèse de hanche (avantage non significatif dans cette étude).

Dr Dominique-Jean Bouilliez