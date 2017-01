Des recommandations au plus haut degré pour la fièvre de l’enfant

Les recommandations pour la prise en charge de la fièvre en pédiatrie ont été révisées par la Société Italienne de Pédiatrie à la lumière des publications de 2012 à 2015, identifiées par une recherche sur MEDLINE et Cochrane Database of Systematic Reviews. Les recommandations antérieures dataient de 2009 ; une enquête 3 ans plus tard pour en mesurer l’impact a montré une réduction de certaines attitudes incorrectes comme l’utilisation alternative d’antipyrétiques et d’anti-inflammatoires et des suppositoires d’antipyrétiques en l’absence de vomissements.

Quel type de thermomètre ?

Les modalités de prise de température sont controversées. La température rectale reflète la température centrale mais la prise en est physiquement et psychologiquement invasive. La température axillaire avec un thermomètre digital peut être recommandée à l’école et à la maison. A l’hôpital et en consultation, le thermomètre infrarouge doit être employé après 1 an par des personnes entraînées car une utilisation mal adaptée est source d’erreur. Avant 1 an, la température doit être prise en axillaire avec un thermomètre digital car la fiabilité des autres méthodes n’est pas certaine.

Les thermomètres infrarouges peuvent mesurer la température sans contact, au niveau tympanique ou sur le front. Une méta-analyse a montré une sensibilité de 70 % et une spécificité de 86 % de la température tympanique, non influencées par les conditions locales mais moins fiable en cas d’agitation et de transpiration. Les thermomètres de contact mesurent la température axillaire ou dans le territoire temporal (front ou mastoïde). La mesure de la température temporale est simple, hygiénique mais sa fiabilité est controversée ; elle tend à surestimer les températures basses et sous-estimer les températures élevées. Avant 4 semaines, la mesure axillaire avec un thermomètre digital est la seule admise.

Des antipyrétiques mais pas en prévention

Les seuls antipyrétiques admis sont le paracétamol et l’ibuprofène ; leur usage combiné ou en alternance n’est pas recommandé car l’intérêt de cette pratique n’est pas démontré. Les seuls accidents résultent de surdosages manifestes, en particulier la cytolyse hépatique avec le paracétamol. Cet antipyrétique doit être prescrit à la dose de 40 mg/Kg/jour en 4 fois et peut être utilisé avant 3 mois et en cas de déshydratation.

L’ibuprofène est contre-indiqué en cas de varicelle et de maladie de Kawasaki en raison du risque d’atteinte rénale.

Les antipyrétiques ne sont pas recommandés préventivement en cas de vaccination pour réduire la fièvre et les réactions locales car leur efficacité est discutable et le paracétamol pourrait diminuer l’immunogénicité des vaccins. Leur utilisation pour la prévention des convulsions fébriles n’est pas efficace. Les deux médicaments ne sont pas contre-indiques chez les asthmatiques fébriles, sauf dans les cas connus d’asthme induit.

Finalement, les dernières données soulignent à nouveau la pertinence des recommandations précédentes.

Pr Jean-Jacques Baudon