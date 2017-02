Des recommandations pour la prise en charge des spondylo arthrite axiales

Si un changement significatif survient, d'autres causes que l'inflammation doivent être discutées (fracture vertébrale par exemple) et conduire à une évaluation appropriée.

Une arthroplastie de hanche peut être proposée aux patients douloureux et /ou avec atteinte fonctionnelle et dommages structuraux, indépendamment de l'âge. Une ostéotomie correctrice vertébrale, dans un centre spécialisé peut-être proposée chez les malades avec déformation sévère.

Les malades souffrant de raideurs et douleurs devraient utiliser un AINS en première intention jusqu'à la dose maximale en tenant compte des risques et bénéfices. Pour les patients répondeurs, un traitement continu est préférable s'ils sont symptomatiques.

Les malades devraient être éduqués et encouragés à faire du sport, arrêter de fumer et suivre une rééducation.

La surveillance doit inclure la clinique, la biologie et l'imagerie. Sa fréquence est individualisée en fonction des symptômes, de la sévérité de la maladie et du traitement.

Les choix et décisions thérapeutiques doivent être partagés entre le patient et le rhumatologue.

L'objectif premier du traitement est d'améliorer la qualité de vie par le contrôle des symptômes et de l'inflammation, la prévention des dommages structuraux et la préservation de la vie sociale.

La SA requiert une prise en charge multidisciplinaire coordonnée par un rhumatologue ; elle repose sur des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.

Référence

van der Heijde D et coll. : 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. An Rheum Dis, 2017 ; publication avancée en ligne le 16 janvier.