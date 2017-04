Des valeurs de références pour la température de l’air expiré

La TAE a été mesurée avec un dispositif X-halo PRO à une température ambiante variant de 0 °C à 38°C. Les valeurs de référence de la TAE chez ces sujets sains, blancs et non-fumeurs est de 30,459 °C+/-2,955°C. La température extérieure apparaît être le principal facteur influençant la TAE, de façon très significative statistiquement (p < 0,00001). Par exemple, avec une température extérieure < 23°C, la TAE moyenne est de 28,268°C, alors qu’en cas de température externe > 28 °C, la TAE moyenne atteint 32,558°C. Les valeurs de TAE sont également influencées par le sexe (plus variables chez les femmes), mais dans une moindre mesure.

Les données provenant d'études antérieures ont montré que la mesure de la TAE est une méthode sûre et non invasive, sans aucune contre-indication. Cependant, la validation de cette mesure est principalement dérivée de l’analyse de populations pédiatriques. Ainsi, la gamme des valeurs normales chez l’adulte n'est pas bien établie.

La température de l’air que nous exhalons (TAE) ne fait pas partie des paramètres cliniques habituellement mesurés. Pourtant, la chaleur est l'un des signes cardinaux de l’inflammation et on peut supposer que la température du souffle expiré est directement influencée par l’état des bronches. La mesure de la TAE s’est récemment développée, notamment grâce aux innovations technologiques et à la commercialisation de nouveaux thermomètres, dits de troisième génération (photo), développés pour une utilisation quotidienne personnelle.

Référence

Carpagnano G. et coll.: Validation of the Exhaled Breath Temperature Measure Reference Values in Healthy Subjects. CHEST 2017 ; 151(4): 855-860.