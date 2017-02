Des variations d’incidence pour le lupus systémique en Europe

Outre les différences de compositions ethniques des populations allemande, française et britannique il est peut-être possible d’expliquer ces divergences épidémiologiques par le fait que les données de cette études n'ont pas été collectées à des fins scientifiques de sorte que l'exhaustivité et la qualité des diagnostics n'ont donc pas pu être validées.

En France, par exemple, les incidences ont été estimées à 0,9 cas et 5,5 cas pour 100 000 personnes années, chez les hommes et les femmes respectivement. Cela correspond à un ratio d'incidence femme/homme de 6:1 en France contre 2:1 en Allemagne. Qui plus est, l'incidence suit une courbe totalement différente en France : elle est d'allure unimodale avec un maximum à 30-39 ans.

Références

