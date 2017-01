Des variations très larges dans la prescription des antibiotiques aux enfants en médecine générale

En dépit du fait que la prescription d’antibiotiques (AB) sans indication indiscutable contribue aux résistances microbiennes, la consommation de ces médicaments demeure élevée avec un fort gradient nord/sud. Les enfants sont les premiers intéressés, en particulier pour des infections respiratoires aiguës durant les premières années, malgré des campagnes nationales et européennes comme le projet « European Surveillance of Antimicrobial Consumption ».

Les données de médecine générale enregistrées entre 2001 et 2011 ont servi de base pour l’évaluation de la consommation d’antibiotiques dans trois pays par des enfants non hospitalisés ayant jusqu’à 14 ans (réseau. Pedianet en Italie) ou 18 ans (The Health Improvement Network au Royaume Uni et Integrated Primary Care Information database aux Pays Bas). Au total la cohorte comprenait 2 196 312 enfants et 12 079 620 personnes/années. Les prévalences des prescriptions d’antibiotiques par année ont été calculées et les AB rendant compte de 90 % de toutes les prescriptions ont été identifiés. L’indicateur de qualité (IQ) incluait 3 paramètres : le quotient entre les utilisateurs d’AB à large spectre sur AB à spectre étroit (pénicillines, céphalosporines de 1ère génération, macrolides), et deux indicateurs spécifiquement pédiatriques, la proportion d’utilisateurs d’amoxicilline (index amoxicilline) et le quotient amoxicilline/AB à spectre étroit.

Du simple au triple entre Pays-Bas et Italie

La prévalence annuelle globale de prescription d’AB était de 18 % aux Pays Bas, 36,2 % au Royaume Uni, 52 % en Italie. La prescription d’AB était maximale dans les premières années de vie. Le nombre d’AB impliqué dans 90 % des prescriptions était comparable. Le quotient AB à large spectre/AB à spectre étroit variait très largement d’un pays à l’autre : Royaume Uni (RU) avant 1 an : 0,3, de 1 à 5 ans : 0,4 ; Pays Bas avant 1 an : 5,7, de 1 à 5 ans : 3,9 ; Italie avant 1 ans : 60,8 : de 1 à 5 ans 100,1. L’index amoxicilline était le plus élevé aux Pays Bas et au Royaume Uni (50 %-60 %) et le plus bas en Italie (30 %) et s’est réduit avec le temps au Royaume Uni et en Italie. Le rapport amoxicilline/AB à spectre large était en 2010 de 0,3 en Italie, 1,7 aux Pays Bas et 5,2 au RU.

En conclusion, Les schémas de prescription d’antibiotiques varient très largement avec l’âge et d’un pays à l’autre. Un indicateur spécifique pédiatrique de qualité des prescriptions et le taux de prévalence totale d’utilisation fournissent un tableau clair des consommations en pédiatrie et permettent de mesurer l’impact des politiques d’intervention.

Pr Jean-Jacques Baudon