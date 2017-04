Désaturation oxymétrique de pouls, il faut parfois réfléchir avant d’agir…

« When a fact appears to be opposed to a long train of deductions, it invariably proves to be capable of bearing some other interpretation. » Sherlock Holmes, in A Study in Scarlet

Depuis les années 70, l’oxymétrie de pouls qui permet une estimation rapide et non invasive de la saturation de l’hémoglobine artérielle en oxygène (SpaO 2 ), s’est très largement répandue bien au-delà des frontières des services de réanimation et des blocs opératoires. Les appareils actuels déterminent la SpaO 2 en utilisant 2 diodes émettant de la lumière dans les spectres rouge (660 nm) et infrarouge (940 nm). Au cours de l’onde pulsatile, c’est la différence d’absorption de ces deux longueurs d’onde par l’hémoglobine oxygénée et par l’hémoglobine désoxygénée qui permet d’estimer la SpaO 2 dans la plupart des situations.

Toutefois, les cliniciens doivent garder à l’esprit, surtout s’il existe une discordance avec la clinique et l’histoire médicale, que l’oxymétrie de pouls peut les induire en erreur dans plusieurs situations : hypoperfusion, dyshémoglobinémie (incluant la carboxyhémoglobinémie), vernis à ongles, peau pigmentée, pulsations veineuses, et le plus souvent en raison des artéfacts de mouvement.

Envisager une erreur de lecture

Les désaturations oxymétriques de pouls étant rares chez des patients ambulatoires exempts de pathologie pulmonaire ou de pathologie vasculaire pulmonaire importantes, une erreur potentielle de lecture doit être systématiquement envisagée, tout particulièrement lors de l’exercice, comme lors du test des 6 minutes de marche (6MWT) d’évaluation de la dyspnée avec mesure continue de la SpaO 2 . Cette situation est tellement fréquente que les précédentes recommandations de l’American Thoracic Society se sont élevées contre cette méthode de mesure, d’autant plus que la plupart des oxymètres digitaux n’affichent pas la courbe d’oxymétrie.

Néanmoins, les recommandations récentes de l’European Respiratory Society/American Thoracic Society pour les tests d’effort de terrain (incluant le 6MWT) tendent à réhabiliter ces mesures continues parce que la saturation la plus basse n’accompagne pas nécessairement à la fin du test d’effort. De plus, l’auteur de cet éditorial rappelle utilement que chez le patient souffrant de BPCO, le test d’effort sur tapis roulant induit une plus grande désaturation que celui sur bicyclette, en raison de la mise en jeu d’une plus grande masse musculaire squelettique supportant le poids du corps.

Elémentaire, mon cher Watson

En cas de doute sur une désaturation à l’effort, les patients sont adressés à des centres spécialisés pour une évaluation formelle qui s’avère invasive, irradiante, coûteuse et le plus souvent tout à fait évitable.

La recommandation principale de bon sens de l’auteur est que toute mesure de la SpaO 2 pendant le 6MWT soit réalisée dans de bonnes conditions : capteur collé sur le front du patient afin de minimiser le risque d’artéfact et non pas capteur au bout du doigt, dispositif permettant l’affichage de la courbe qui témoigne de la qualité de la mesure et de la lecture, et concordance avec la fréquence cardiaque.

Dr Bernard-Alex Gaüzère