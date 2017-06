Désir de grossesse après cancer du sein : on peut rassurer les patientes

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers, y compris chez la femme en âge de procréer (5 % des cancers du sein touchent des femmes avant 40 ans et 1,8 % avant 35 ans). De plus, un désir de grossesse, ou une grossesse après un cancer du sein, est une situation que l’on rencontre de plus en plus fréquemment aujourd’hui car, dans nos sociétés, l’âge de la première grossesse est de plus en plus tardif. Cependant, si 40 à 50 % des femmes ont toujours un souhait de maternité au moment du diagnostic d’un cancer du sein, seules 10 % d’entre elles mènent réellement leur projet à bien « probablement parce que patient(e)s et médecins craignent un impact pronostique négatif de la grossesse », estime Matteo Lambertini (Institut Bordet, Bruxelles).

Pour tenter de mieux préciser l’impact de la grossesse sur le pronostic du cancer du sein, une équipe multicentrique a suivi 1 207 femmes de moins de 50 ans qui ont présenté un cancer du sein non-métastatique avant 2008. La majorité d’entre elles (57 %) avaient un cancer hormonodépendant et 40 % présentaient des facteurs de mauvais pronostic (large tumeur, ganglions positifs).

Sur les 1 207 femmes incluses à travers 6 centres (Danemark, Belgique, Italie et Espagne), 333 ont développé une grossesse. Elles ont été comparées à 874 femmes sans grossesse ultérieure, sélectionnées sur la base de caractéristiques identiques de leur cancer du sein. Elles devaient aussi ne pas avoir développé de récidive dans un délai comparable à celui compris entre le cancer du sein et la survenue d’une grossesse dans l’autre groupe. Seule différence, elles étaient légèrement plus âgées au moment du diagnostic (34 ans contre 31 ans ; p = 0,001).

Le délai médian entre le diagnostic de cancer du sein et la conception a été de 2,4 ans (plus long généralement chez les femmes avec récepteurs hormonaux positifs (ER+) : 23 % plus de 5 ans après contre 7 % en cas de tumeur récepteurs négatifs).

A noter que les premiers résultats de cette étude publiés en 2013 n’avaient pas complètement rassuré les experts, principalement pour les patientes ER+ qui sont à haut risque de récurrence à long terme, notamment parce que le suivi n’était pas suffisamment long pour convaincre. « Ce ne devrait plus être le cas maintenant car nous disposons à présent d’un recul de 12,5 ans pour certaines patientes et de 7,2 ans en moyenne » selon M. Lambertini.

Pratiquement, les chances de survie en cas de grossesse après cancer du sein sont les mêmes qu’en l’absence de grossesse. Mieux, elles semblent meilleures (HR [Hazard Ratio] = 0,53) chez les femmes ER- pour lesquelles la grossesse semble être un facteur de protection.



Sur l’ensemble de la population, les chances de survie sont également identiques qu’il y ait eu avortement ou non et quel qu’ait été le délai entre le diagnostic de cancer et la grossesse. Enfin, cette étude a montré que l’allaitement est possible et n’impacte pas le pronostic. Quant au risque fœtal, les données préliminaires semblent rassurantes, comme elles l’ont été d’ailleurs dans les autres analyses rétrospectives de la littérature. La même remarque vaut pour les patientes qui ont bénéficié d’une fécondation in vitro, mais le nombre de ces patientes est trop faible pour tirer de conclusions.

In fine, les données actuelles de cette étude ne démontrent pas d’effet délétère de la grossesse sur le pronostic de cancer du sein, même à long terme, et ne rapportent pas d’augmentation significative des risques obstétricaux ou fœtaux après cancer du sein. « On peut donc être rassurant vis-à-vis d’une femme souhaitant une grossesse après cancer du sein » a conclu M. Lambertini après avoir signalé que la prochaine étape sera de savoir ce qu’il advient des femmes qui interrompraient leur traitement hormonal pour mener à bien une grossesse…

Dr Dominique-Jean Bouilliez