Deux nouvelles applis pour faciliter la vie des pharmaciens

Paris, le mercredi 14 juin 2017 - Annoncée au début de l’année, l’application de l’Ordre national des pharmaciens, sobrement appelée Ordre Pharma est désormais disponible pour smartphones et tablettes iOS ou Android. Gratuite, elle propose de consulter en temps réel le fil d’actualité de l’Ordre pourvu de notifications, d’écouter des podcasts sur des questions de santé ou encore de télécharger des documents de référence pour la pratique quotidienne.

Tous les métiers de la pharmacie ont été pris en compte pour que chacun ait la possibilité de paramétrer l’application et de recevoir les informations directement liées à sa pratique, qu’il s’agisse de l’officine, l’industrie, les pharmacies hospitalières, les grossistes répartiteurs ou encore les laboratoires de biologie médicale.

L’application offre également de nouveaux services avec notamment la possibilité de contacter l’Ordre (identifier les personnes ressources au sein de l’institution), de prendre connaissance des principaux rendez-vous ordinaux via l’Agenda ou encore de parcourir une éphéméride qui fera découvrir chaque jour un point important de la législation ou de la pratique officinale.

Prescrire facilement en DCI

De son côté, l’Assurance maladie, en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), vient également de mettre en téléchargement gratuit une application destinée aux médecins, mais qui devrait également satisfaire les pharmaciens. Grâce à une base de données exhaustive, E-mémo Génériques permet aux praticiens libéraux et hospitaliers de savoir très rapidement si une molécule est inscrite au répertoire des médicaments génériques.

Sans avoir besoin de créer un compte et selon le profil qu’il aura paramétré, le praticien pourra utiliser un moteur de recherche intuitif qui recense 285 molécules organisées en 16 classes thérapeutiques pour les prescriptions hospitalières délivrées en ville (220 molécules parmi 7 classes thérapeutiques pour les prescriptions de ville) et prescrire, le cas échéant, en dénomination commune internationale (DCI) pour autoriser le pharmacien dispensateur à substituer le princeps par un médicament générique.

Benoît Thelliez