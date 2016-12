Devant un tableau psychiatrique aigu inaugural, l’anamnèse est capitale

Evoquant la survenue d’un premier épisode psychotique aigu dans un contexte de vomissements récents chez une patiente de 30 ans qui avait bénéficié d’une chirurgie bariatrique, une équipe du Centre Hospitalier de Montauban a mis en évidence une encéphalopathie de Gayet Wernicke sur carence majeure en vitamine B1. Le traitement a bien entendu consisté en l’administration de B1 en IV à forte dose. Mais, c’est surtout sur l’importance du recueil des antécédents médicaux ET chirurgicaux que les auteurs ont insisté afin d’exclure systématiquement toute pathologie organique devant des symptômes psychiatriques.

Références

Gentilleau C et coll.: Chirurgie bariatrique et délire aigu. 8ème Congrès Français de Psychiatrie (Montpellier) 23-26 novembre 2016.