Développement durable : où en sont les établissements sanitaires et médico-sociaux ?

Paris, le vendredi 3 février 2017 - Association de loi 1901 qui compte environ 500 adhérents, des établissements sanitaires et médico-sociaux de tout type d’activité et de tout statut juridique, le Comité pour le développement durable en santé (C2DS) présente chaque année une photographie de l’engagement du secteur sanitaire et médico-social dans une démarche de développement durable. Il a présenté le 11 janvierson édition 2017 de l’IDD Santé Durable®(Indicateur développement durable). Cet outil d'autodiagnostic des établissements s’appuie sur l’analyse des données 2015 de 300 établissements volontaires, dont 50% exercent dans le champMCO (médecine, chirurgie, obstétrique), 23 % dans celui des SSR (soins de suite et de réadaptation), et 27 % sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

L’IDD Santé Durable® permet d’évaluer le niveau de maturité de chaque établissement en matière de développement durable grâce à un questionnaire composé d’environ 200 indicateurs, répartis en 11 principaux thèmes, management/gouvernance, achats, déchets, bâtiment, ressources en eau et énergie, transport, social, sociétal, promotion de la santé, nutrition/restauration et biodiversité. Il permet aux établissements de répondre au point 1b du manuel de certification de la Haute autorité de santé (HAS) qui interroge le secteur sanitaire sur son engagement et ses réalisations en termes de développement durable, explique le C2DS.

L’Indicateur est mis gratuitement à la disposition de tous les établissements qui souhaitent se lancer dans cette évaluation, adhérents ou non du C2DS. Parmi les réponses obtenues en 2015, 65% proviennent d'adhérents du C2DS, 55% sont des établissements publics contre 45% de structures privées.

Des achats de plus en plus responsables

En ce qui concerne les achats, 63 % des responsablesont été formés aux achats responsables en 2015, contre 32 % en 2014 selon l’IDD. Pour les courts séjours (MCO), les critères d'achat responsables sont pour 48% la composition toxicologique des produits et la consommation énergétique, pour 46% l'impact sanitaire des produits ou services et pour 43% la diminution des quantités d'emballages ainsi que le devenir des produits usagers, détaille TecHopital.com. Pour les SSR, les critères d'achats responsables sont pour 56% des établissements, la consommation énergétique, le devenir des produits usagers, la proximité des fournisseurs et l'impact sanitaire des produits ou services, pour 52% la composition toxicologique des produits, pour 50% la diminution des références ; et pour les Ehpad, les principaux critères sont la proximité des fournisseurs, la consommation énergétique et l'impact sanitaire des produits ou services.

Les établissements de soins produisent environ 50 déchets différents dont seulement 12 sont valorisés. Plus de la moitié (56 %) des répondants ont mis en œuvre une politique de réduction quantitative des déchets, contre 32 % en 2014. La moitié des établissements de MCO ont réalisé ou prévu de réaliser un état des lieux sur la nature de leurs déchets et la quantité produite, contre 24% des SSR et 48% des Ehpad. 70% des MCO forment leurs équipes à la gestion des déchets, contre 68% des SSR et 38% des Ehpad.

Des efforts à réaliser

En ce qui concerne le bâtiment des efforts sont encore à faire, malgré des progressions certaines. Ainsi 34 % seulement des répondants ont réalisé ou prévu de réaliser une analyse de la qualité de l’air intérieur, contre 21 % en 2014, note le C2DS (55% des MCO, 38% des établissements SSR, 10% des Ehpadd’après les chiffres deTecHopital).Environ 25% seulement prennent en compte un référentiel d'éco-constructionlors de la construction, l'extension ou la rénovation des bâtiments de soin. Les établissements de santé restent énergivores et gourmands en eau. Plus de la moitié des répondants (55 %) ont mis en place des indicateurs de suivi de consommation énergétique contre 50 % en 2014, et 28 % des répondants ont mis en œuvre une politique de réduction de leur consommation d’eau contre 31 % en 2014."Il est possible de faire jusqu'à 20% d'économie d'eau lorsque des compteurs sont installés", indique François Mourgues, président du C2DS.

Du gaspillage alimentaire

En matière de restauration, 43 % des répondants intègrent des produits régionaux locaux dans leurs menus contre 51 % en 2014, d’après le C2DS. Les établissements ne sont pas encore suffisamment sensibles à la réduction du gaspillage alimentaire. En 2015, 17% mesurent leur gaspillage alimentaire et 18% ont mis en place des actions pour lutter contre ce gaspillage. La suppression des conditionnements jetables concerne 31% des établissements (avec une progression de 11 points pour le secteur MCO passant de 25 à 36%).

Les répondants sont par ailleurs 38 % des répondants à avoir mis en œuvre une politique de réduction et/ou suppression des produits phytosanitaires contre 28 % en 2014.

En conclusion de sa présentation, le C2DS a émis six recommandationsà l’attention des pouvoirs publics dont la création d’un Fonds de rénovation énergétique hospitalière, avec prêt à taux zéro pour accompagner les établissements dans la transition énergétique, l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les établissements qui font des efforts en matière de tri des déchets, et l’exonération de la TVA en cas de travaux de rénovation s’appuyant sur un référentiel d’éco-construction.

Dominique Monnier