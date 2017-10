Devenir des allergies à la méthylisothiazolinone

La Methylisothiazolinone (MIT) est un conservateur largement utilisé depuis 2005 dans de très nombreux produits cosmétiques, ménagers, industriels et responsable d’eczémas sévères. Plusieurs études multicentriques ont révélé une importante augmentation de fréquence de sensibilisation depuis 2010 au point que sa prévalence dépasse aujourd’hui 10%. Ce constat a d’ailleurs conduit les autorités européennes à interdire ce conservateur dans les produits cosmétiques en application et à interdire une concertation supérieure à 15 ppm dans les produits rincés (savons, etc.). Le seul traitement efficace est l’éviction.

Cependant, aucune étude n’a évalué systématiquement le devenir des patients après le diagnostic. Dans ce contexte, le but de l’étude présentée par Pauline Bouschon (Clermont-Ferrand) a été d’évaluer le pronostic des eczémas de contact à la MIT chez les patients ayant bénéficié de conseils d’éviction.

Dans cette étude rétrospective bicentrique (Clermont-Ferrand et Nancy) regroupant 276 patients atteints d’eczéma de contact à la MIT et au mélange CMIT/MIT (association avec la Méthylchloroisothiazolinone) avec tests épicutanés positifs, diagnostiqués au CHU de Clermont-Ferrand et de Nancy entre 2010 et 2015, les rechutes ont été évaluées au moyen d’un questionnaire standardisé adressé à tous les patients. Les données répertoriées ont été le terrain atopique, la profession, la localisation de l’eczéma, les produits en cause, les arrêts de travail, le nombre et les caractéristiques des rechutes, les mesures et difficultés d’éviction, l’amélioration de qualité de vie après le diagnostic, ainsi que le souhait d’information.

Une rechute chez 64 % des patients

Centre trente-neuf patients ont répondu au questionnaire soit 54 %. Les patients ont 42 ans d’âge moyen et sont pour 80 % de sexe féminin, 54 % atopiques et 56 % sensibilisés à au moins un autre allergène. Les mains et le visage étaient atteints dans respectivement 65 % et 47 % des cas. Les produits en cause étaient : cosmétiques 77 % ménagers 30 % industriels 15 % non identifiés 7 %. Parmi les patients répondeurs, 89 patients (64 %) ont décrit 110 rechutes : 28 aussi sévères que la poussée initiale et 82 moins sévères dont 31 % de formes chroniques. Le délai moyen des rechutes était de 11,5 mois.

Soixante-dix pour cent des patients atteints d’eczéma suintant ont rechuté contre 20 % des patients atteints d’eczéma sec peu sévère. D’autres facteurs de risque de rechute sont identifiés, avec 89 % de rechute parmi les patients de moins de 30 ans contre 49 % pour les plus de 30 ans, 73 % de rechute pour les patiens atteints d’eczéma des mains contre 55 % pour ceux atteints d’eczéma du visage, 72 % de rechute pour les patients atopiques contre 53 % pour les autres. Soixante pour cent des patients estiment l’amélioration de la qualité de vie supérieure à 7/10 après les mesures d’éviction.

Une éviction difficile

En résumé, 64 % des répondeurs ont présenté au moins une rechute, dont 18 % étaient sévères, et 31 % marquées par un eczéma chronique malgré les conseils et la remise de documents d’éviction. Les produits en cause en cas de rechute étaient les cosmétiques à rincer dans 27% des cas, les détergents dans 22% des cas et les peintures dans 11%. L’impact économique est notable avec 20% d’arrêts de travail. Un patient rechuteur sur trois (36%) avait identifié du MIT dans le produit incriminé. La difficile eviction du MIT est expliquée par plusieurs facteurs : la contrainte de vérifier toutes les compositions, l’insuffisance d’étiquetage des produits industriels et la complexité de lecture des étiquettes des cosmétiques. Cette étude retrouve un pronostic médiocre incitant à améliorer la prise en charge. Les perspectives d’amélioration sont : un suivi systématique spécialisé, une éducation à la lecture des étiquettes et fiches de sécurité, un rappel d’information annuel par mail ou courrier, la moitié des patients étant peu favorables à des séances collectives éducatives.

Dr Dominique-Jean Bouilliez