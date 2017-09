Diabète de type 2 et syndrome métabolique, un risque accru de carcinome hépatocellulaire ?

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la plus fréquente des tumeurs hépatiques malignes. L’hépatite C et la cirrhose qu’elle qu’en soit la cause, alcoolique notamment, favorisent clairement sa survenue. Les études épidémiologiques qui ont établi le lien de causalité entre ces affections hépatiques et le CHC sont sans ambiguïté sur ce point. Il en va autrement pour d’autres maladies ou états pathologiques, notamment du syndrome métabolique et de ses divers composants : diabète de type 2, HTA ou encore dyslipidémies. Il existe bien quelques études éparses mais elles sont loin d’être concluantes.

Une étude de cohorte rétrospective apporte un éclairage imparfait au travers de l’exploration d’une vaste base de données entre 2008 et 2012, en l’occurrence la Market Scandatabase. Ce sont les déclarations auprès des sociétés d’assurance qui ont fourni le diagnostic précis et ont permis de constituer un groupe de patients âgés de 19 à 64 ans, tous atteints d’un CHC dûment prouvé. Ces derniers ont été appariés à autant de témoins selon l’âge et le sexe. La comparaison intergroupe, effectuée au moyen d’une analyse multivariée, a conduit à l’identification des principaux facteurs de risque du CHC.

Des facteurs de risque indépendants

C’est l’hépatite C qui est apparue comme le principal d’entre eux, avec un odds ratio (OR) estimé à 2,102. Les autres facteurs indépendants ont été, d’une part, le diabète de type 2 (OR = 1,354) et l’HTA (OR =1,229), ceci en l’absence de cirrhose. Les dyslipidémies ont été identifiées comme un facteur protecteur avec un OR de 0,885. Le risque de CHC s’est avéré maximal (OR = 4,580) quand ont été combinés les 3 facteurs suivants : hépatite C, diabète de type 2 et hypertension. L’OR est resté élevé à 3,399, face à l’association diabète de type 2 et HTA, abstraction faite de l’hépatite C. Si l’on considère le binôme diabète de type 2 et dyslipidémies, l’existence ou non d’une hépatite C n’a pas d’incidence sur l’OR de CHC, les valeurs correspondantes étant respectivement de 2,319 et de 2,395.

Chez les diabétiques, certains traitements ont été associés à un moindre risque de CHC : c’est le cas de la metformine (OR = 0,706) et des hypocholestérolémiants (OR = 0,645). L’insulinothérapie a été associée à un effet inverse (OR = 1,640) uniquement en cas de diabète de type 2, comparativement à la population générale des patients atteints de cette forme de diabète.

A vérifier…

Cette étude rétrospective, de type cas-témoins, plaide en faveur d’une association entre, d’une part, diabète de type 2 et HTA, d’autre part, risque ou tout au moins OR de CHC, en l’absence de cirrhose. Ces facteurs agiraient indépendamment des autres facteurs de risque. Les dyslipidémies auraient un effet protecteur, tout autant que le traitement médical du diabète de type 2, notamment la metformine et les hypocholestérolémiants, à la différence de l’insulinothérapie qui aurait un effet inverse. Il va sans dire que cette approche méthodologique n’est pas exempte de critiques, aucun lien de causalité ne pouvant être établi à partir des associations mises en évidence. L’hépatite C fait, bien entendu, exception, mais son rôle causal a été démontré dans d’autres études dont certaines longitudinales, lesquelles s’imposent pour examiner de plus près les hypothèses suscitées par ce travail.

Dr Philippe Tellier