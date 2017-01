Diabète de type 2, la metformine d’abord

Le diabète est la 7e cause de mortalité aux USA. C’est aussi une cause majeure de morbidité de par son impact micro et macro vasculaire. Près de 26 % des résidents US de plus de 65 ans sont porteurs d’un diabète de type 2 (DS2) dont l’incidence, la prévalence et les coûts engendrés ont très substantiellement augmenté ces dernières années.

Actualisation des recommandations

A côte des modifications, toujours indispensables, du style de vie, l’US Food and Drug Administration (FDA) a approuvé plusieurs types de traitements oraux pour combattre l’hyperglycémie, dont certains d’introduction récente comme les inhibiteurs des co- transporteurs glucose-sodium (SGLT-2 I) ou les inhibiteurs de la dipéptidyl peptidase 4 (DPP-4 I). L’American College of Physicians (APC) a réactualisé son précèdent guide de bonnes pratiques cliniques, datant de 2012, avec une revue systématique en adéquation avec les principes de l’Agency for Healthcare Research and Quality. Elle a procédé à une analyse des articles de langue anglaise publiés entre Avril 2009 et Mars 2015, comportant l’appréciation du risque de biais et de la qualité des travaux. La population ciblée était constituée d’adultes de plus de 18 ans, diabétiques de type 2. Les médicaments étudiés ont été la metformine (MTF), les thiazolidinediones (TZD), les sulfonylurées (SFU), les SGLT-2 I et les DPP-4 I, tant en monothérapie qu’en association. Les traitements injectables par insuline ou agonistes des récepteurs GLP1 n’ont pas été concernés. Ont été appréciées l’évolution sous traitement des principaux paramètres intermédiaires : hémoglobine A1c (HbA1c), poids, pression artérielle systolique (PAS) et fréquence cardiaque (FC) (pour les seuls SGTL-2 I), ainsi que la mortalité globale et spécifique cardio et neurovasculaire, le retentissement viscéral sur la rétine, le rein ou les nerfs, enfin l’iatrogénie des différentes molécules.

Dans l’ensemble, les publications retenues (92 essais contrôlés randomisés et 13 études observationnelles, le plus souvent de moins de 1an) ont été jugées de qualité faible, voire insuffisante.

Mortalité moindre sous metformine

Il ressort toutefois de ce travail que la MTF en monothérapie est associée à une mortalité moindre que celle observée sous SFU et, sur la base de 2 essais randomisés et de 3 études non expérimentales, à une mortalité cardio et cérébrovasculaire également plus faible qu’avec les sulfamides (niveau de preuve faible). Du fait de la durée souvent brève des études, la revue est dans l’incapacité de comparer l’évolution, sous les différents traitements hypoglycémiants oraux, des atteintes viscérales liées au diabète : rétinopathie, néphropathie et/ou neuropathie.

Par contre, avec un niveau de preuve élevé, il apparaît qu’il n’existe aucune différence d’efficacité sur le taux d’HbA1c entre MTF et TZD ou entre TZD et SFU. La MTF est plus efficace que les DPP-4 I, avec une différence moyenne de -0,43 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : -0,55 à -0, 31 %). Il en est de même pour les SFU vs DPP-4 I (différence : - 0,21 % du taux d’HbA1c, ; IC : -0,32 à -0,09 %). Toutes les combinaisons thérapeutiques ont été plus efficaces qu’une monothérapie par MTF dans le contrôle de l’hyperglycémie (niveau de preuve élevé), les variations entre les différentes associations étant, en régle, très minimes. Il est toutefois apparu que l’association MTF-SGTL2 était plus efficace que celle comportant MTF- DPP-4 I ou MTF-SFU (niveau de preuve modéré).

Et une plus grande perte de poids

Confirmant les résultats de la précédente revue de l’APC, avec un haut niveau de preuve, la MTF a été plus utile que les TZD dans la réduction pondérale : en moyenne a été notée une perte supplémentaire de -2,6kg (IC : -4,1 à -1,2). Il en va de même pour la comparaison MTF vs SFU (-2,7 kg ; IC : -3,5 à -1,9 kg) ou vs les DPP-4 I (différence -1,3kg en faveur de la MTF ; IC : -1,6 à -1,0 kg). Les SFU ont paru moins efficaces que les TZD pour la perte de poids avec des écarts moyens de 1,2 kg (IC : 0,6 – 1,8). Une monothérapie par MTF a paru plus active que l’association MTF-SFU (niveau de preuve élevé) mais moindre que la combinaison MTF-SGLT-2 I.

Au plan cardiovasculaire, il ressort de l’actualisation que les SGLT-2 I abaissent davantage la pression artérielle systolique (PAS) que la MTF seule, en moyenne de 2,8 mm Hg de plus (IC : 2,6 à 3 mm Hg). La combinaison MTF-SGLT-2 I serait plus efficace qu’une monothérapie de MTF, que la combinaison MTF-SFU ou encore MTF-DPP-4 I dans le contrôle tensionnel. Par contre est observée sous MTF-SGLT-2 I , vs MTF-SFU, une accélération légèrement plus importante de la fréquence cardiaque (différence de 1,5 battements/mn ; IC : 0,6 à 2,3 battements/ mn).

L’analyse des effets secondaires démontre un risque d’hypoglycémie moindre avec une monothérapie de MTF que sous association MTF-SFU. Tant les TZD que les DPP-4 I sont, également, à risque plus faible que les sulfamides (niveau de preuve moyen). De façon habituelle, le risque est majoré pour les combinaisons incluant un SFU. Par ailleurs, les effets gastro intestinaux sont similaires pour les TZD et les SFU (niveau de preuve élevé) et les SGLT-2 I ont été associés, isolément ou en combinaison avec la MTF, à plus d’infections génitales mycosiques.

Une association seulement quand l’équilibre glycémique n’est pas atteint

En résumé, tous les traitements oraux du DS2 sont efficaces pour réduire le taux d’HbA1c, les DPP-4 I paraissant légèrement inférieurs à la MTF ou aux SFU. La MTF est, de loin, l’agent le plus utile en vue de la réduction pondérale, à l’exception des SGLT-2 I. Ces derniers ont aussi pour avantage d’entraîner un meilleur contrôle de la PAS. Les différentes associations thérapeutiques proposées sont, globalement, plus efficaces qu’une monothérapie par MTF pour réduire l’HbA1c et le poids. La MTF a pour avantage d’être associée à un risque moindre d’hypoglycémie ; l’inverse étant noté avec les SFU qui en augmentent le risque. Un risque accru d’insuffisance cardiaque congestive est possible avec les TZD et celui d’infections génitales mycosiques avec les SGLT-2 I. Les TZD et les SFU, comparativement à la MTF, aux DPP-4 I et aux SGLT-2 I, peuvent être à l’origine d’un gain de poids. Enfin, il n’a pas mis en évidence de surmortalité cardiovasculaire patente quand les SFU étaient associés à la MTF.

En conclusion, l’ACP émet 2 recommandations. La première est de prescrire de la MTF chez les diabétiques de type2 quand un traitement pharmacologique s’avère nécessaire (recommandation de grade fort, niveau de preuve modéré). De fait, cette molécule est efficace pour réduire l’HbA1c, entraîne une perte de poids et est à moindre risque d’hypoglycémie. Elle pourrait même, selon certaines études, être supérieure aux SFU en termes de mortalité cardiovasculaire (niveau de preuve faible). La MTF est, toutefois, contre indiquée en cas d’hypo perfusion tissulaire, d’instabilité hémodynamique, d’hépatopathie sévère, d’intoxication alcoolique massive, de défaillance cardiaque aiguë et plus généralement dans toutes les situations comportant un risque d’acidose lactique. A l’inverse, la FDA autorise son emploi en cas d’insuffisance rénale légère ou modérée, tant que le débit de filtration glomérulaire reste supérieur à 30 mL/min/1 ,73m². La seconde recommandation concerne les combinaisons thérapeutiques, qui, dans l’ensemble, améliorent le contrôle glycémique mieux qu’une monothérapie mais avec un risque accru d’effets secondaires. Parmi les diverses molécules disponibles, les SFU sont les plus anciennes, les moins onéreuses mais avec un risque notable d’épisodes hypoglycémiques. Quant aux SGLT-2 I, elles ont un meilleur impact sur la PAS et la FC.

Le traitement pharmacologique oral du DS2 doit donc reposer, en premier lieu, sur la MTF (en dehors de ses contre- indications). L’adjonction d’un second agent thérapeutique est nécessaire quand le contrôle de l’équilibre glycémique n’est pas atteint par une simple monothérapie couplée aux modifications hygiéno-diététiques, en prenant alors en compte les bénéfices espérés, les effets secondaires possibles et le coût des diverses molécules.

Dr Pierre Margent