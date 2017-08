Diabète de type 2, un dogme qui vacille ?

La vérification répétée des taux de glycémie par les diabétiques eux-mêmes (autosurveillance) a comme justification que cela permet d'améliorer le contrôle glycémique. Et pourtant…

Et pourtant une équipe de Caroline du Nord a révélé à San Diego les résultats de Monitor Trial, une étude menée sur 450 patients diabétiques de type 2 non-traités par insuline (âge moyen 61 ans) et suivis dans 15 centres de médecine générale. Le diabète de ces sujets avait été diagnostiqué en moyenne depuis 8 ans.

Une randomisation a réparti ces 450 diabétiques en 3 groupes : pas d'auto-surveillance, une vérification par jour et une vérification par jour assortie de messages adaptés délivrés par les lecteurs de glycémie.

L'objectif était de suivre les taux d'HbA1c et d'apprécier la qualité de vie en relation avec la santé après une période de 1 an, les comparaisons se faisant entre pas d'auto-surveillance et auto-surveillance.

Les résultats sont (on ne peut plus nets et pour le moins dérangeants) :

• Pas de différence de contrôle glycémique ni de la qualité de vie en relation avec la santé à 1 an.

• Les éventuelles améliorations des taux d'HBA1c observées au cours des premiers mois de suivi chez les sujets pratiquant l'auto-surveillance ne sont plus significatives à 12 mois.

• Les messages relayés par les lecteurs ne semblent pas aptes à changer la situation constatée dans cet essai.

Un bémol quand même, le design de l'étude n'a pas permis de se faire une idée de l'efficacité de l'auto-surveillance glycémique dans certaines circonstances cliniques privilégiées telles que l'instauration d'un nouveau traitement ou des modifications de dosages de médicaments.

Sur base de leurs résultats, les investigateurs concluent que, chez les diabétiques de type 2 non traités par insuline, il n'y a aucune raison d'encourager systématiquement l'auto-surveillance glycémique en routine puisqu'elle n'améliore pas le contrôle glycémique.

Dr Jean-Claude Lemaire