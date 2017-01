Diabète du sujet âgé, risque de chute élevé

Les causes potentielles de chute ne manquent pas chez le sujet âgé et parmi celles-ci, il ne faudrait pas oublier le diabète qui peut intervenir de diverses manières. Indépendamment de ses complications dégénératives qui n’épargnent ni le système nerveux central (ou périphérique), encore moins le système cardiovasculaire, le traitement peut être en cause, qu’il repose sur l’insulinothérapie ou sur les hypoglycémiants oraux. Le contrôle glycémique intensif ou très strict est bien évidemment une cause d’hypoglycémie et de malaise, mais malgré ces notions, force est de reconnaître que les études menées chez le diabétique ont abouti à des résultats plutôt discordants, pour ce qui est du risque de chute.

Une revue systématique des données de la littérature internationale a conduit à une méta-analyse qui permet d’y voir un peu plus clair. La consultation des bases de données Pubmed et Embase jusqu’en novembre 2015 a permis de sélectionner six études de cohorte prospectives dans lesquelles avaient été inclus 14 685 participants âgés d’au moins 65 ans, diabétiques ou non. Dans tous les cas, il était possible, à partir des informations disponibles, de calculer rapport de risque (RR) de chute lié au diabète, en comparant diabétiques et non diabétiques. Le diagnostic de la maladie a reposé sur les critères suivants isolés ou combinés : antécédents médicaux, dosages biologiques ou encore recours aux médicaments antidiabétiques.

Plus important encore en cas d’insulinothérapie

La fréquence des chutes a été estimée à 25 % (423/1 692) chez les diabétiques, versus 18,2 % (2 368/13 011) chez les non diabétiques. De fait, le diabète a été associé à une augmentation significative du risque de chute, le RR correspondant étant en effet de 1,64 (intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,27-2,11), ceci dans un modèle à effets aléatoires. Les analyses par sous-groupes ont révélé que ce risque semblait plus prononcé dans les deux sexes confondus, avec un RR de 1,81 (IC, 1,19-2,76), versus 1,52 (IC, 1,04-2,21) pour les femmes. Les modalités du traitement influent nettement sur les résultats, puisque le RR s’avère au plus haut, soit 1,94 (IC, 1,42-2,63) en cas d’insulinothérapie, versus 1,27 (IC, 1,06-1,52) en cas d’utilisation des hypoglycémiants oraux.

Cette méta-analyse suggère que le risque de chute est accru chez le diabétique âgé, probablement sous l’effet du traitement, même si d’autres facteurs peuvent être mis en cause. En effet, l’association qui semble indépendante du sexe est nettement plus prononcée en cas d’insulinothérapie.

Dr Philippe Tellier