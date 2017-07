Diagnostic histologique des mélanomes : trop de subjectivité ?

La précision du diagnostic, évaluée par rapport à des diagnostics de consensus établis par des pathologistes expérimentés, varie elle aussi selon les classes, supérieure aussi pour la classe I (92 %) et la classe V (72 %), mais moins bonne pour les classe II (25 %), III (40 %) et 4 (43 %).

Le British Medical Journal publie les résultats d’une étude réalisée sur 240 biopsies de peau, interprétées 2 fois à au moins 8 mois d’intervalle par les mêmes pathologistes (phases 1 et 2). Les interprétations étaient regroupées en 5 classes : I (naevus ou atypie bénigne), II (atypie modérée), III (atypie sévère ou mélanome in situ), IV (mélanome invasif au stade pT1a, V (mélanome invasif ≥ pT1b).

Le diagnostic de mélanome repose sur l’évaluation visuelle au microscope du matériel de biopsie. La fiabilité du diagnostic et la valeur prédictive des critères utilisés n’ont pas été établis selon des standards rigoureux et, selon certains travaux, cela laisse place à une relative subjectivité dans les interprétations, qui pourrait être à l’origine de discordances dans les diagnostics.

