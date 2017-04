Dialyse péritonéale : antibiothérapie prophylactique avant la mise en place du drain ?

La dialyse péritonéale (DP) est une alternative classique à l’hémodialyse, notamment chez le sujet âgé. L’une de ses complications les plus redoutées est la péritonite qui peut survenir le plus souvent dans les suites immédiates ou précoces de l’insertion péritonéale du cathéter. A ce titre, les recommandations internationales préconisent l’antibiothérapie prophylactique juste avant ce geste critique. Cette mesure est-elle efficace ? C’est à cette question que répond une étude multicentrique française. Celle-ci a consisté à analyser les données fournies par le registre francophone de la DP. Les patients ont été répartis en deux groupes, selon qu’ils ont reçu ou non une antibiothérapie avant l’insertion péritonéale du drain de dialyse.

Au total, entre le 1er février 2012 et le 31 décembre 2014, ce sont 2 014 patients qui ont bénéficié d’une DP, précédée d’une antibiothérapie dans 1 105 cas. Cette mesure, évaluée dans le cadre d’un modèle classique du type logit (en fait, une régression logistique conditionnelle), a réduit le risque individuel de péritonite précoce, l’odds ratio (OR) étant en effet estimé à 0,67 (intervalle de confiance à 95% [IC95] de 0,49 à 0,92). Cependant, l’association a perdu toute signification statistique, dès lors qu’elle a été explorée au moyen d’une régression logistique avec effets mixtes, le centre de dialyse étant défini comme un effet aléatoire : l’OR passe en effet à 0,73 (IC95 de 0,48 à 1,09). Certaines covariables ont été associées au risque de péritonite précoce : (1) âge > 65 ans (OR = 0,73 ; IC95 de 0,39 à 0,85) ; (2) indice de masse corporelle >35 kg/m2 (OR = 1,99 ; IC95 de 1,13 à 3,47) ; (3) passage à la DP du fait d’un dysfonctionnement du greffon rénal (OR = 2,24 ; IC95 de 1,22 à 4,11) ; (4) DP assistée (OR = 1,96 ; IC95 de 1,31 à 2,93) ; (5) recours à la technique de Moncrief (OR = 3,07 ; IC95 de 1,85 à 5,11).

Cette étude rétrospective, bien évidemment contrôlée, plaide en faveur d’un effet bénéfique de l’antibiothérapie prophylactique sur le risque de péritonite précoce après implantation du cathéter péritonéal. Cependant, ce bénéfice pourrait bien être masqué par un effet centre, comme le suggèrent les résultats d’une analyse par régression logistique avec effets mixtes. En pratique, il y a tout lieu de respecter les recommandations internationales actuelles.

Dr Jean-Louis Mirandolle