Digressions fiévreuses autour du cas Fillon

Paris, le samedi 17 décembre 2016 – François Fillon semble avoir définitivement enterré cette semaine son projet de réforme de la Sécurité sociale, qui proposait notamment de transmettre la prise en charge du "petit risque" aux mutuelles et à l’assurance privée. Le tollé a en effet été tel, parmi les Républicains comme au sein de la société civile (avec notamment une levée de boucliers des professionnels de santé), que le candidat à la primaire de la droite n’a pu que se résoudre à ce rétropédalage.

Déjà il y a dix ans

Ce reniement soulagera ceux qui ne voulaient pas croire que François Fillon puisse être tenté par de telles sirènes. Ainsi, pouvait-on lire dans la pétition lancée en début de semaine par plusieurs professionnels de santé que ce candidat « devrait revenir aux racines sociales de son engagement politique ». Mais d’autres n’avaient guère été étonnés par cette prise de position du nouveau champion de la droite. Sur son blog En attendant H1N1, Christian Lehmann rappelait ainsi il y a quelques jours : « Fillon (…) était premier ministre de Nicolas Sarkozy quand celui-ci-ci a mis en place les franchises sur les soins (…). Fillon (…) soutenait totalement Sarkozy sur ce dossier (…). Fillon n’était pas en reste : "Comment comprendre que le paiement d’une franchise soit insupportable dans le domaine de la santé alors qu’une charge de plusieurs centaines d’euros par an pour la téléphonie mobile ou l’abonnement internet ne pose pas de question ?". Pour Fillon, la téléphonie mobile et la santé, même combat. Et sa proposition était plus radicale encore que celle finalement retenue par Sarkozy : il s’agissait de mettre en place une franchise globale, universelle, sur l’ensemble des dépenses de santé, un seuil en-dessous duquel l’assurance-maladie ne rembourserait rien du tout (à la différence du complexe système actuel ou un euro est retenu sur chaque consultation, et 50 centimes d’euro sur chaque boîte de médicament, à hauteur de 50 euros). Un tel système, toujours envisagé par François Fillon aujourd’hui, revient à écarter du remboursement par l’Assurance-Maladie une forte proportion de Français dont les dépenses n’atteignent pas 200 euros par an. Les inconvénients socio-économiques de cette mesure sautent aux yeux : les jeunes, les biens portants, continueraient à se voir ponctionner des cotisations d’assurance-maladie sur leurs revenus… sans bénéficier du moindre remboursement. Quel meilleur moyen pour détruire complètement l’adhésion déjà fragilisée à un système d’assurance-maladie solidaire, pour pousser les Français dans les bras de l’assurance privée. Sous la pression de l’opinion publique, Sarkozy avait reculé, mais ses lieutenants expliquaient bien que ce ne serait que partie remise », rappelle-t-il alors que si sur la question de la hiérarchisation des risques la reculade de François Fillon paraît certaine, elle est moins claire en ce qui concerne la question de la franchise. Pour Christian Lehmann, qui a toujours pourfendu le système des franchises, il est certain que le programme entier de François Fillon est une déconstruction totale de celui du Conseil national de la Résistance.

Pour sauver la Sécurité sociale et l’indépendance de la santé : c’est Fillon !

D’autres (avant que François Fillon ne s’adonne aux correctifs que nous avons évoqués) considèrent au contraire que la voie défendue par le champion de la primaire est la seule permettant de renouer avec les idéaux d’alors. C’est la position de l’économiste de la santé, Frédéric Bizard, très souvent convoqué pourtant pour critiquer les mutuelles et en particulier les risques associés aux réseaux de soins. Pour Christian Lehmann, c’est clair, la logique Fillon est très dangereuse à cet égard : « Et certains de ceux qui ont hurlé le plus fort contre les réseaux de soins que voulaient mettre en place le pouvoir socialiste et les mutuelles, se retrouveront demain invités à contracter avec les mêmes assureurs pour obtenir le règlement des soins de leurs patients », prophétise-t-il. C’est l’interprétation exactement inverse que propose Frédéric Bizard qui affirme dans un post comparant les programmes d’Alain Juppé et de François Fillon sur la santé. L’économiste assure en effet que ce dernier « veut abroger le remboursement différencié lié aux réseaux de soins pour renforcer la liberté de choix des patients et l’indépendance des professionnels de santé libéraux. Il a aussi prévu la création d’une agence de régulation et de contrôle des organismes d’assurance privés pour mieux protéger les droits des assurés et sortir de la jungle actuelle du marché de l’assurance santé privée ». Au-delà une préférence marquée de Frédéric Bizard s’observe pour la vision de François Fillon. « Fillon veut remplacer le système actuel à deux étages par un seul financeur par prestation, en différenciant le panier solidaire du panier individuel, afin d’améliorer la gestion et la couverture du risque, de financer les innovations en priorité et de rendre le dispositif lisible pour l’assuré » décrit-il par exemple, dans une présentation très éloignée de celles qui ont été mises en avant ces dernières semaines. Il achève en observant : « Le système de santé à la française est fondé sur la délégation du service public par l’Etat au secteur privé, ce que n’a jamais accepté une partie de l’élite française de gauche et de droite. Depuis 20 ans, les pouvoirs publics ont détricoté progressivement cette organisation de gestion déléguée du service public en réinstallant l’Etat dans la gestion opérationnelle du système de santé. Le recentrage de l’Etat défendu par Fillon sur la stratégie de santé publique et sur son rôle de régulateur du système vise à mettre fin à cette étatisation de la gouvernance. C’est soit l’Etat soit la démocratie sanitaire qui a le contrôle de la gestion opérationnelle du système. Pour Juppé c’est l’Etat, pour Fillon c’est la démocratie sanitaire. (…) Les choix politiques de Juppé en santé nous maintiennent sur la route d’un modèle type NHS anglais, complété par un système de « managed care » américain pour les soins courants. Fillon veut rompre avec cette évolution pour réinventer un modèle à la française qui est le seul au monde à rechercher sans concession liberté, solidarité et égalité des citoyens en santé ! » conclue-t-il.

Déjà fait par Marisol Touraine (ou presque)

Des appréciations si différentes d’un même programme n’étonneront guère, tant les présupposés idéologiques rendent parfois difficiles la lecture d’un texte. Pragmatiques, certains médecins offrent un regard plus cynique ou décalé sur ce que proposait François Fillon. D’abord, beaucoup, notamment nos lecteurs du JIM n’ont pu s’empêcher de constater que la peur brandie d’une livraison de l’Assurance maladie aux mutuelles paraissait obsolète, tant ces dernières occupent déjà une place prépondérante dans le système actuel. C’est ce qu’écrit par exemple l’auteur du blog Docteur du 16, Jean-Claude Grange : « Il faut aller chercher le motif caché de François Fillon : les maladies graves, ou rendues graves par le marketing, seraient remboursées par l'Assurance maladie et, le reste, par les mutuelles privées. OK, mais n'est-ce pas exactement ce qu'a initié Marisol Touraine en obligeant les salariés à avoir une mutuelle (privée) pour le (petit) risque ? » interroge-t-il.

Atchoum !

Surtout, bien que loin de soutenir François Fillon (pour lequel précise-t-il il n’a pas voté, ni pour aucun autre candidat à la primaire de la droite), il s’interroge ironiquement « Et si Fillon avait raison sur le rhume mais pour de mauvaises raisons ? ». Le rhume aura été un invité gênant dans la communication des ténors de la droite dans la période ayant précédé le rétropédalage. C’est ainsi que l’on a vu Jérôme Chartier s’embourber sur Europe 1. A la question, « Les rhumes seront-ils remboursés sous Fillon », le député tenta un obscur : « Ça dépend du rhume ». L’auteur de Docteur du 16 répond lui plus nettement : « Le rhume nécessite une boîte de mouchoirs en papier. Rappelons la vieille pochade : un rhume dure huit jours en général et... une semaine si l'on va voir son médecin ». Puis le praticien fait la liste de toutes les (mauvaises) raisons pour justifier la prise en charge du rhume : « Voici les arguments des pro rhumes :

1. Un rhume peut "descendre" sur les bronches

2. Un rhume peut cacher une maladie grave

3. Un rhume est un motif caché de consultation

4. Un rhume est une demande d'arrêt de travail

5. Un médecin aimant les histoires de chasse : "J'ai un jour vu un rhume se transformer en infarctus à mon cabinet..."

6. Un rhume peut en cacher un autre

7. Un rhume peut enrhumer l'entourage, et cetera ».

Le praticien développe encore en rappelant les enjeux économiques (pour les professionnels de santé) du remboursement des prescriptions et consultations autour du rhume, avant de conclure : « On a trouvé l'éléphant dans le couloir : ce n'est pas le déremboursement du rhume qui pose problème, remontons en amont, c'est le fait que des concitoyens pensent qu'il faut consulter un médecin quand on a un rhume. Et a priori les médecins ne protestent pas pour certaines des raisons sus-citées et... pour protéger leur chiffre d'affaires. Bon, on récapitule ?

L'instruction sanitaire nationale devrait dire et répéter à nos concitoyens que le rhume n'est pas grave et qu'il n'est pas nécessaire, justifié, raisonnable, de consulter pour cela » estime-t-il. Cependant, il prend très certainement ses distances avec Fillon (dont il évoque l’inconscient libéral) et note : « Cela dit, le "petit risque" (que le rhume ne résume pas) mériterait un long billet. Et les déclarations de François Fillon montrent assez combien quelqu'un qui est en campagne depuis trois ans se fie à des collaborateurs qui ne préparent pas leurs dossiers ».

Ainsi, on le voit, les propositions de François Fillon auront eu au moins le mérite de susciter la réflexion et de réanimer le débat sur cette vieille dame vraiment (?) malade qu’est la Sécurité sociale. Pour le poursuivre vous pouvez consulter les blogs de

Christian Lehmann

http://enattendanth5n1.20minutes-blogs.fr/archive/2016/11/22/fillon-932921.html

Frédéric Bizard

https://www.fredericbizard.com/fillon-juppe-deux-visions-de-lavenir-de-systeme-de-sante/

et Jean-Claude Grange

http://docteurdu16.blogspot.fr/2016/12/et-si-fillon-avait-raison-pour-le-rhume.html

A vos souhaits !

Aurélie Haroche