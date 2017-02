Dilatation pyélo-calicielle à l’échographie, pas forcément un calcul

La colique néphrétique (CN) évoque tout de suite la suspicion de lithiase urétérale (LU) et l’examen d’imagerie le plus performant pour affirmer le calcul reste le scanner ; toutefois, tant en raison de son coût que dans le souci d’éviter au malade une irradiation délétère, on a souvent recours en première ligne à l’échographie. Cette démarche n’a pas augmenté le taux des complications, mais l’échographie est moins sensible et moins spécifique pour dépister les calculs. Les auteurs américains ont cherché à évaluer le taux de LU découvertes lorsqu’il existe une dilatation pyélo-calicielle (DPC) sur l’échographie.

L’étude multicentrique, réalisée entre 2012 et 2015, a inclus les adultes souffrant de CN ayant eu en 24 h échographie et scanner, la 1ère étant considérée comme un examen de dépistage et le second comme une confirmation.

L’analyse a concerné 144 sujets (78 femmes), dont les examens ont été effectués soit au bloc d’urgences (87), soit en externe (67).

La présence d’un calcul a pu être affirmée chez 85 patients (59 %) ; alors que le scanner a permis de faire le diagnostic pour 84 (99 %), l’échographie n’a été formelle que chez 22 (26 %) d’entre eux. La taille moyenne des pierres était de 5 mm et ils étaient situés dans l’uretère lombaire (21 %), iliaque (19 %) ou pelvien (60 %). Sur les 62 calculs méconnus en échographie, 30 (48 %) mesuraient > 5mm, et leurs localisations suivaient les mêmes proportions que pour les calculs repérés.

Le scanner nécessaire

Sur les 144 malades, 98 avaient une DPC que l’échographie a trouvée 88 fois, le scanner faisant à peine mieux (90), mais il n’y a pas toujours eu concordance entre les 2 examens.

Dans 68 cas, il y a eu concomitance entre DPC échographique et LU et dans 40 concomitance entre non-DPC sur l’échographie et absence de LU. Chez ces 108 malades, (75 %) la présence ou l’absence de DPC sur l’échographie a été confirmée. Mais il reste 36 cas où l’échographie a failli (16 LU sans DPC et 20 DPC sans LU). La valeur prédictive d’une DPC sur l’échographie pour la présence d’un calcul est de 0,77 et sa valeur prédictive négative de 0,71.

La présence d’une dilatation des voies excrétrices sur l’échographie n’a donc pas été prédictive de la présence ou de l’absence de calcul chez 25 % des patients de cette étude. L’échographie est certes un bon moyen pour évaluer la DPC en cas de colique néphrétique mais d’autres explorations (scanner) doivent le plus souvent être mises en œuvre pour préciser la réalité ou non de calculs.

