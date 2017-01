Direction générale de l’OMS : et les nominés sont…

Genève, le jeudi 26 janvier 2017 - Les 34 membres du Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), réunis à Genève, ont retenu trois candidats sur les cinq qui étaient encore en lice pour succéder à Margaret Chan à la direction générale de l’institution internationale. Il s’agit du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ethiopie), du Dr David Nabarro (Royaume-Uni) et du Dr Sania Nishtar (Pakistan). L'Italienne Flavia Bustreo et le Français Philippe Douste Blazy ont été éliminés.

L’OMS n’a pas rendu public les suffrages réunis par chacun des candidats, mais, selon des informations ébruitées par Le Monde, les scores ont été les suivants : Tedros Adhanom, 30 voix ; Sania Nishtar, 28 voix ; David Nabarro, 18 voix ; Philippe Douste-Blazy, 14 voix et Flavia Bustreo, 12 voix.

Ces trois impétrants seront proposés à l’Assemblée mondiale de la Santé, qui choisira par un vote à bulletin secret (sur le principe un Etat une voix), en mai 2017.

Messieurs les Anglais, tirez les premiers !

Le Dr Tedros Adhanom, 51 ans, ancien ministre de la santé puis des affaires étrangères d’Ethiopie est le candidat soutenu par l’Union africaine. Il est sous le feu des critiques d’ONG qui lui reprochent ses liens avec le régime d’Addis-Abeba. Il met, quant à lui, en avant les progrès en matière de santé accomplis sous son administration.

Le Dr Sania Nishtar, 53 ans, première femme cardiologue du Pakistan a elle aussi été ministre de la santé dans son pays. Elle a notamment coprésidé la commission de l’OMS de lutte contre l’obésité de l’enfant. Bien qu’elle apparaissait comme la moins expérimentée des candidats, elle a fait preuve de solides qualités de communication au cours de sa campagne.

Doyen des candidats à 67 ans, le Dr David Nabarro a dirigé le département de l’action sanitaire en situation de crise de l’OMS et occupait jusqu’à récemment le poste de conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il a également été son envoyé spécial en 2015 pour la lutte contre l’épidémie d’Ebola. Sa victoire est la plus crédible.

Quant aux deux candidats européens malheureux, de l’aveu des participants à la sélection, les discussions entre états auraient pris un tour très politique et le Brexit aurait encouragé le gouvernement britannique à manœuvrer pour favoriser leur éviction !

Ouste Douste : la faute de Hollande ?

La France avait décidé de soutenir la candidature de Philippe Douste-Blazy. Cardiologue de formation, professeur de santé publique, ancien ministre de la santé, des affaires étrangères et de la culture et président d’Unitaid pendant prés de 10 ans, ses chances semblaient réelles et ses prises de position sur l’accès aux médicaments des pays pauvres lui valaient d’être le favori des ONG. Mais sa postulation aurait perdu de sa vigueur depuis que François Hollande a annoncé, en décembre dernier, soutenir la candidature de Ségolène Royal, à la tête du Programme des Nations unies pour le développement alors que l’usage veut qu’un pays ne brigue pas deux mandats onusiens en même temps.

Après Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Hollande c’est encore une figure notable de la politique française qui est arrêtée avant même le départ d’une course électorale…

