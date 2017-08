Disparition de Claude Jasmin, « un allié précieux » contre le cancer

Paris, le jeudi 24 août 2017 – Parmi les mandarins de la médecine officiant dans les années soixante-dix, qui constituent pour certains de ceux qui ont été jadis leurs élèves une forme d’équipe légendaire, plusieurs se sont distingués par leur engagement au sein d’associations phares. Souhaitant élargir leurs moyens de communiquer auprès des patients et des autorités et bénéficier d’autres méthodes d’action, ils ont choisi de créer des organisations fortes. Ainsi, Claude Jasmin, chef de service d’hématologie puis de cancérologie à l’hôpital Paul Brousse (1977 -2003) a-t-il créé l’association Vaincre le cancer en 1987. Son objectif : faire la lumière sur les thèmes de recherche les plus prometteurs. Son originalité : une implication prédominante des scientifiques dans sa gestion afin de contribuer à une utilisation optimale des fonds.

Faire rimer longévité avec humanité

Les préoccupations de Claude Jasmin ne concernaient cependant pas uniquement les progrès thérapeutiques. Il compta également parmi ceux qui nourrirent un intérêt croissant pour l’importance de l’écoute du patient. « Il faut réaliser tout ce que le malade peut nous apprendre, et tenir compte de l’importance de cette attention dans la pratique médicale », confiait-il par exemple à Emmanuel Hirsch au début des années 90. Ses réflexions l’auront conduit à prôner le développement de l’oncogériatrie, afin de mieux répondre aux spécificités du vieillissement qui était un de ses thèmes de prédilection, comme en avaient témoigné ses ouvrages Longévité et qualité de vie : défis et enjeux (Les empêcheurs de penser en rond, 1999) et Se préparer à un monde de centenaires (Editions du Dauphin, 2011).

Ce lundi, ses proches ont annoncé le décès à l’âge de 78 ans à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière de celui qui avait longtemps travaillé au côté d’Agnès Buzyn au sein de l’Institut national du cancer. Aujourd’hui, ministre de la Santé cette dernière a salué la disparition d’un « allié précieux contre le cancer ».

Léa Crébat