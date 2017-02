Disparition de Gaspard dont la famille a ému des milliers d’internautes

Paris, le vendredi 3 février 2017 – Il y a quelques jours, la famille de Gaspard se félicitait de recenser 80 000 personnes suivant sa page. Cette page est celle qui raconte la vie de Gaspard, âgé de trois ans et atteint d’une maladie de Sandhoff. « Maladie de surcharge lysosomale, elle appartient à la famille des gangliosidoses à GM2 et se traduit par une dégénérescence du système nerveux central. La prévalence en Europe est d'environ 1 cas pour 130 000. Elle présente un tableau clinique identique à celui d'une maladie de Tay-Sachs, à savoir l'apparition de sursauts inépuisables au bruit, une cécité précoce, une détérioration motrice et mentale progressive, une macrocéphalie et des taches rouge cerise sur la macula. D'autres symptômes sont souvent présents, tels qu'un visage poupin, une hépatosplénomégalie et des infections respiratoires fréquentes » indique le site Orphanet.

Veiller sur ceux qu’on aime

Frappée par cette fatalité, la famille de Gaspard a décidé de profiter de chaque minute de la présence de l’enfant et de ne rien cacher de son combat, de ses souffrances, de ses espoirs. Nous avions évoqué dans ces colonnes en juillet l’écho rencontré par ce témoignage. Très vite, les parents du petit garçon, Marie-Axelle et Benoît Clermont ont en effet reçu des dizaines de messages de soutien, d’encouragement mais aussi des témoignages de familles soulagées de pouvoir à leur tour évoquer leur douleur. Dernièrement, sur le profil Facebook de Gaspard, les nouvelles étaient souvent inquiétantes pour la santé du petit garçon. Mais l’enfant paraissait tenace. Et tenace, la famille ne se lassait pas d’admirer le visage du petit garçon, de profiter de sa présence, tout en souhaitant en premier lieu qu’il ne souffre pas. Hier, les parents ont dû annoncer la mort de Gaspard, le 1er février. Croyant, ils espèrent, à l’instar de leur fille aînée que le petit garçon, qu’ils ont si longtemps veillé, veillera désormais sur eux.

A.H.