Disparition de l’asthme : rémission ou erreur diagnostique?

Des études de cohorte prospectives ont indiqué que jusqu'à 75 % des enfants d'âge scolaire souffrant d'asthme sont susceptibles de connaître une résolution de leur asthme -d’autant plus lorsqu’ils ne sont pas sensibles aux aéroallergènes. Il y a moins de données sur le taux de rémission de l'asthme chez les adultes mais les éléments disponibles suggèrent qu’il est plus faible que chez les enfants.

Une équipe canadienne a mené entre janvier 2012 et février 2015, une étude prospective sur des patients de plus de 18 ans chez lesquels un diagnostic d’asthme avait été posé par un médecin dans les 5 années précédentes. Ils ont été recrutés dans les 10 des plus grandes villes du Canada et sélectionnés de manière aléatoire à partir de leur numéro de téléphone. Les sujets sous corticothérapie orale au long cours ou ceux incapables de se soumettre à des tests spirométriques, les femmes enceintes ou allaitantes, ceux victimes d’un infarctus du myocarde, d’un AVC récents ou ayant subi une chirurgie oculaire n’ont pas été retenus. Des informations ont été obtenues auprès du médecin ayant établi le diagnostic initial d’asthme afin de préciser les modalités de ce diagnostic.

Au total sur 1 026 patients éligibles, 701 (âge moyen 51 ans [DS 16], 467 femmes) ont accepté de participer à l’étude et 613 ont complété le protocole. Il s’agissait de déterminer pour quelle proportion de ces sujets, le diagnostic d’asthme « actuel » pouvait être écarté et les traitements anti-asthmatiques arrêtés en toute sécurité. Tous ont été soumis à des tests spirométriques. Lorsqu’il existait une limitation réversible du débit d'air à la spirométrie après inhalation de bronchodilatateurs le diagnostic d'asthme était confirmé ; pour les autres était pratiqué un test d’inhalation à la métacholine (MIC : Metacholine Lnhalation Challenge), un résultat positif confirmant là aussi la présence d’un asthme. En cas de MIC négatif était instituée une diminution graduelle du traitement éventuel (glucocorticoïdes inhalés et bronchodilatateurs à action prolongée). Le test MIC était ensuite répété à 3 semaines, 6 semaines et 12 mois si aucun symptôme d’asthme ne survenait.

Pas de confirmation du diagnostic pour un tiers des patients

Le diagnostic d’asthme « actuel » a été écarté chez 203 patients (33,1 % ; intervalle de confiance à 95 % [IC] : 29,4 %-36,8 %). Cent quatre-vingt-un restaient exempts de symptômes après réduction du traitement. Chez 12 (2 %) de ces participants sans asthme ont été diagnostiqués d'autres problèmes cardiorespiratoires graves qui n’étaient pas connus auparavant et avaient été qualifiés par erreur d’asthme. A noter que les patients chez qui l'asthme a été exclu avaient moins fréquemment fait l’objet d’un test de limitation réversible du débit de l’air après inhalation de bronchodilatateurs ou de test de provocation bronchique lors du diagnostic clinique initial que ceux chez lesquels l’asthme a été confirmé (43,8 % vs 55,6 %, différence absolue : 11,8 % IC : 2,1 %-21,5 %).

Ces résultats suggèrent qu’environ un tiers des patients adultes chez lesquels un diagnostic d’asthme a été posé dans les cinq années précédentes n’ont pas d’asthme au moment où ils sont évalués prospectivement par des tests appropriés. Ceci peut être soit lié à une rémission spontanée de l’asthme, soit à une erreur de diagnostic initial. Dans cette étude, au moins 24 (11,8 %) des 203 patients chez lesquels le diagnostic d’asthme a été secondairement écarté avaient bien fait l’objet d’épreuves fonctionnelles respiratoires ayant initialement montré un asthme bien réel. Ceci illustre la variabilité évolutive de l’asthme tout comme le fait que 22 autres sujets chez lesquels le diagnostic d’asthme a été écarté au moment de l’étude ont finalement eu des résultats positifs au MIC 12 mois plus tard.

Tout ceci reflète essentiellement la nécessité d’une exploration spirométrique ad’hoc pour établir le diagnostic d’asthme chez l’adulte…

