Dissection aortique de type A : certains signes tomodensitométriques sont-ils prédictifs de l’atteinte des valves aortiques ?

Il existe plusieurs classifications de la dissection aortique (DA), mais la plus récente individualise deux formes principales. La DA de type A (DAA) intéresse l’aorte ascendante et inclut ou non la crosse et l’aorte descendante. Son traitement est le plus souvent d’emblée chirurgical, à la différence de la DA de type B. Cette dernière porte sur l’aorte descendante seule, avec ou sans extension à l’aorte abdominale et, dans ce cas de figure, le traitement médical précède en règle l’intervention chirurgicale.

La DAA expose à de nombreuses complications graves : rupture de l’aorte, tamponnade cardiaque, dissection des artères cervicales, ischémie cérébrale, infarctus du myocarde ou encore insuffisance aortique (IA). Cette dernière signe une atteinte valvulaire qui s’observe lorsque la dissection affecte la racine de l’aorte. Lorsqu’elle est aiguë, son diagnostic est théoriquement facilité par un tableau clinique impressionnant où le choc s’associe à une régurgitation aortique volontiers massive. Il en va autrement dans les formes chroniques de la DAA qui sont tout de même les plus fréquentes et constituent une indication chirurgicale. Dans 50 % des cas, malgré le caractère toujours proximal de la déchirure intimale qui conduit à la dissection, une IA est accessible plus à l’échocardiographie qu’à l’auscultation cardiaque.

L’angioscanner thoracique reste l’examen qui, en l’absence de contre-indication, s’avère en règle nécessaire pour confirmer un diagnostic de DAA, au demeurant pas toujours évident. A cet égard, existe-t-il des signes tomodensitométriques prédictifs d’une atteinte des valves aortiques, laquelle est importante à prendre en compte dans la stratégie chirurgicale ? C’est à cette question qui a été à l’origine d’une petite étude rétrospective dans laquelle ont été inclus, en l’espace de quatre années, 20 patients (dont 13 de sexe masculin, âge moyen, 59,5 ans ; extrêmes : 29-80), atteints d’une DAA traitée dans tous les cas chirurgicalement dans un contexte d’urgence.

L’angioscanner a été réalisé dans les conditions les plus simples qui soient, sans recourir notamment à la synchronisation à l’ECG qui permet d’améliorer la qualité des images. Les diamètres moyens de diverses structures aortiques ont été calculés à partir de leurs valeurs maximales et minimales dans deux plans : anneau aortique, sinus de Valsalva, jonction sinotubulaire et portion proximale de l’aorte ascendante. Ces paramètres ont été comparés aux constatations figurant dans le compte-rendu opératoire, de façon à évaluer leur valeur prédictive de l’atteinte valvulaire aortique. Cette dernière a concerné in fine 11 patients (55 %) chez lesquels le diamètre moyen de l’anneau aortique (en mm) a été estimé à 27,7 (versus 26,7 chez les dix autres patients). Les valeurs correspondantes du diamètre moyen (mm) des sinus de Valsalva, de la jonction sinotubulaire et du segment proximal de l’aorte ascendante ont été respectivement de 44,3 (38,1), 42,6 (36,6) et 47,8 (45,9). L’analyse statistique a révélé que la seule variable prédictive de l’atteinte valvulaire aortique était le diamètre des sinus de Valsalva (p = 0,02). La spécificité d’une valeur > 45 mm a été de 100 %, à titre indicatif compte tenu de la faiblesse de l’effectif.

Cette petite étude rétrospective suggère que l’angioscanner thoracique effectué dans l’urgence face à une suspicion de DAA peut contribuer à la détection d’une atteinte des valves aortiques, même en l’absence d’acquisition effectuée en synchronisation avec l’ECG. Sur cet examen simple, la variable à mesurer en priorité semble être le diamètre des sinus de Valsalva, ce qui reste à confirmer sur des effectifs plus conséquents.

Dr Philippe Tellier