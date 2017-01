DKK et sclérostine: marqueur et/ou cible dans le myélome ?

Deux hypothèses sont mises en avant pour expliquer cette augmentation préalable à la rechute: un délai entre la dysfonction plasmocytaire et l’apparition du clone myélomateux, ou la présence d’une mémoire stromale.

Sur l’ensemble de la cohorte, qui comportait 700 patients dont 606 sont entrés en rémission, 163 ont rechuté. Parmi ces derniers, 69 avaient un dosage des variables étudiées à la rémission (T1), quatre mois avant la rechute (T2) et à la rechute (T3). Pour DKK1, les résultats ont confirmé les études antérieures qui ont montré que cette variable augmente avant la rechute. Dans cette étude, 57 % des patients avaient des taux de DKK1augmentés 4 mois avant la rechute. Pour la sclérostine par contre, il s’agit d’une ‘première’ qui a rapporté une augmentation du taux chez 80 % des patients 4 mois avant la rechute, indépendamment (comme pour DKK1) de la prise de bisphosphonates.

C’est une étude ancillaire du protocole IFM 2009 que nous propose Charlotte Mabille (Toulouse). Cette étude qui avait pour objectif principal la comparaison de la survie sans progression de 2 stratégies de prise en charge de patients atteints d’un myélome multiple symptomatique de moins de 65 ans, avait inclus un suivi biologique tous les 2 mois, comportant notamment le dosage de DKK1, de la sclérostine et de P1NP.

Mabille C et coll.: Hypersécrétion de DKK1 et de sclérostine, phénomène précoce lors de la rechute du myélome. 29ème congrès français de rhumatologie (Paris):10-12 décembre 2016.