DMTBS : un nouvel allergène dans les allergies de contact aux chaussures

En 2015 et 2016 plusieurs jeunes femmes ont consulté un dermatologue en Flandre après avoir développé des lésions cutanées sur les pieds, liées au port de chaussures en toile d’une marque spécifique. Elles avaient toutes des lésions érythémateuses ou violacées et des démangeaisons sur le dos des deux pieds et sur les orteils. Testées négativement par l’université de Gand avec la batterie standard européenne et les ajouts belges voire avec des séries additionnelles (batterie chaussures), 11 patientes sur les 18 ont ensuite été testées avec des morceaux de la chaussure responsable pour laquelle une analyse chimique a été effectuée. Elles ont toutes montré une réaction positive (++ ou +++) au thiuram mix (ensemble de substances utilisées comme additifs pour le caoutchouc) tandis que l’analyse chimique a démontré la présence de diméthyl-thiocarbamylbenzothiazole disulfure ( DMTBS) mais pas de dérivés thiurames. Ensuite, les patientes testées avec une série de dilution de DMTBS dans de l’acétone, ont présenté des réactions positives à des concentrations très faibles de DMTBS, un composant formé pendant la vulcanisation du caoutchouc. Les auteurs supposent une réaction croisée entre DMTBS et un ou plusieurs des composants du thiuram mix.

Dr Dominique-Jean Bouilliez