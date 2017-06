Docétaxel : pas d’augmentation réelle des entérocolites neutropéniques en Europe !

Paris, le mercredi 14 juin 2017 - Le 17 février, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’Institut national du cancer (INCA) recommandaient d’éviter l’utilisation du docétaxel dans le traitement du cancer du sein, après le signalement de sept cas d’entérocolites neutropéniques mortels.

Dès l’automne, une enquête avait été lancée face à une progression des signalements. Si les entérocolites neutropéniques sont des complications connues (et rapportées dans la littérature depuis de longues années) du docétaxel, certains spécialistes affirmaient en effet être face à une augmentation inquiétante. Quelle piste privilégier ? La mauvaise qualité de certains lots ? L’absence d’équivalence parfaite de plusieurs génériques ? La modification de la présentation du produit princeps déjà à l’origine d’une progression de certains effets secondaires au moment de son lancement ?

Un signal mais pas d’explication

En France, les premières conclusions présentées en mars confirmaient l’existence d’un signal. Mais aucune explication n’était privilégiée et les autorités sanitaires suggéraient alors que certaines susceptibilités individuelles pourraient être en cause. Face à la persistance de nombreuses inconnues, la suspension du traitement dans le cancer du sein était maintenue et des recommandations concernant la surveillance des patients répondant à d’autres indications étaient rappelées.

Une alternative pas nécessairement satisfaisante

Aujourd’hui, une partie des oncologues attend que la situation soit clarifiée. D’abord parce que le rapport bénéfice/risque du docétaxel, y compris dans le cancer du sein est plus que confirmé. L’ANSM a en effet rappelé qu’au cours des vingt dernières années (1996 - 7 février 2017), 187 colites ou chocs septiques ont été rapportés sur 600 000 patients, dont 47 fatals. Seize de ces décès concernaient des patientes traitées pour un cancer du sein. Les accidents mortels demeurent donc très rares : 1 pour 10 000 patients exposés au docétaxel. Par ailleurs, l’alternative recommandée, le paclitaxel n’est pas sans poser également quelques difficultés. Elles concernent tant le schéma d’administration, moins confortable que celui du docétaxel que le risque de différents effets secondaires.

L'alerte serait due à la sensibilisation des médecins français à la pharmacovigilance !

Les dernières conclusions du Comité de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne du médicament pourraient contribuer à un déblocage. En effet, comme il y a quelques mois, le PRAC vient d’affirmer qu’il n’existait pas de hausse du nombre d’entérocolites associées au docétaxel rapportée en Europe. Les experts européens considèrent que le pic observé en France est la conséquence d’une plus grande sensibilisation des médecins au signalement des complications des médicaments. Aussi, pour le PRAC, il n’existe aucune justification d’une suspension du médicament !

Toujours tort !

Quelle leçon tirer de cette affaire ? Faut-il y voir une conséquence délétère d’un climat de défiance vis-à-vis des médicaments ? Ou au contraire un effet secondaire, difficilement évitable, d’un système de pharmacovigilance plus performant ? L’action de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) d’abord critiquée pour un certain attentisme et qui pourrait maintenant essuyer des critiques opposées rappelle le caractère éminemment délicat de la prise de position sur ces sujets. On "s’amusera" d’ailleurs de constater que dans le Figaro qui a suivi avec intérêt cette affaire, on trouve aujourd’hui le témoignage de cancérologues agacés par le choix des autorités d’avoir suspendu le docétaxel. « Cette décision de l’agence était excessive. Elle nous a forcés à faire du bricolage. Sans compter que la substitution est beaucoup plus contraignante : elle oblige à un traitement toutes les semaines au lieu de tous les quinze jours. La communication des autorités a été déplorable, ils ont mis le bazar partout. D’un médicament, le docétaxel, qui avait un rapport bénéfice-risque acceptable, on s’est peut-être mis dans un rapport inversé avec un produit moins efficace » s’agace un cancérologue parisien. Rien à voir avec les inquiétudes exprimées dans le même Figaro par d’autres cancérologues il y a quelques semaines, qui pestaient contre des autorités trop lentes à réagir face à un problème évident (qui semblait lié aux génériques).

Conclusion : pour certains, les autorités ont toujours tort !

Aurélie Haroche