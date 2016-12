Docteur, déclenchez mon accouchement !

Le déclenchement du travail n'a cessé de progresser depuis 20 ans : des taux de 20 à 23 % des accouchements ont été publiés en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. La proportion de déclenchements à la demande de la patiente semble également augmenter. Mais qu'en est-il vraiment ? Ces déclenchements "sur demande" sont-ils plus fréquents selon le type de maternité ? Ou selon les régions ? Et qui prend la décision, et selon quels critères ?

L'objectif de la présente étude1 était d'estimer le taux de déclenchements programmés de l'accouchement en France, ainsi que la proportion de ceux-ci effectués sur demande de la parturiente, en précisant les facteurs pouvant influencer ce choix.

Les auteurs se sont basés sur l'Enquête Nationale Périnatale qui permet régulièrement depuis 1995 de collecter des données fondamentales sur la périnatalité. Il s'agit d'une étude transversale en population, conduite en 2010, portant sur l'ensemble des maternités en France. Au total, 14 681 femmes ont été incluses dans 535 maternités. Les déclenchements ont été classés selon les indications et les caractéristiques maternelles et fœtales. Pour être déclarées "programmées", les inductions devaient concerner une grossesse unique, avec enfant vivant en présentation céphalique, entre 37 et 40 semaines d'aménorrhée (SA) et 6 jours. Les inductions programmées demandées par les femmes sans indication médicale ont été sélectionnées par un groupe international d'épidémiologistes et ont fait l'objet d'interviews post-partum. Un groupe de femmes de mêmes caractéristiques, mais ayant accouché après travail spontané, a été constitué en vue des comparaisons.

Déclenchement sur demande : 1,5 % de l'ensemble des accouchements

Sur les 14 681 patientes, 1 593 (10,9 %) ont eu une césarienne avant le travail, 66,5 % ont eu un travail spontané et 22,6 % ont eu un déclenchement (N = 3 266) ; 13,9 % (N = 459) de ces déclenchements étaient programmés, 47,3 % (N = 217, soit 1,5 % du nombre total d'accouchements) sur demande de la patiente, le plus souvent à 39 SA, les autres (N = 218) sur décision médicale. Le taux de césariennes en cours de travail est de 5,1 % en cas de déclenchement "sur demande", et de 10,8 % dans les déclenchements programmés sur décision médicale (différence non significative, p = 0,48).

Les facteurs associés aux déclenchements programmés "sur demande" sont : le nombre élevé de consultations prénatales, la multiparité (à partir du troisième accouchement), la résidence à plus de 30 minutes de la maternité, et le profil de l'établissement, privé et/ou de petite taille.

Dans leur commentaire2 au titre quelque peu provocateur "Why do we continue to deny women this option ?", deux confrères d'Edinburgh rappellent que le déclenchement programmé à 39 SA n'augmente pas le taux de césariennes et semble bénéfique pour le nouveau-né. Ils plaident pour une décision partagée entre la patiente et le corps médical – "No decision about me, without me" -, attitude recommandée par le ministère de la Santé britannique et le NHS.

