Don d’organes : l’inscription en ligne au registre des refus désormais possible

Paris, le mardi 24 janvier 2017 - Depuis hier, les personnes ne souhaitant pas faire don de leurs organes après leur mort peuvent mentionner leur refus sur un registre accessible en ligne, quand un courrier par voie postale était jusqu’alors nécessaire. En se munissant d’une carte d’identité, les internautes peuvent indiquer s’ils s’opposent au prélèvement de tout ou partie de leur corps pour une greffe d’organes ou de tissus et/ou pour la recherche scientifique et/ou pour rechercher la cause du décès (dans le cadre d’une autopsie médicale). La modification de sa position peut être faite à tout moment. La mise en place de ce site internet devrait permettre d’accroître la visibilité du registre dont le nombre d’inscrits atteignait 135 000 au printemps dernier. L’objectif des pouvoirs publics est d’inciter les Français à faire connaître officiellement leur position sur le don d’organe (à travers ce registre ou grâce à un document écrit transmis à leurs proches) afin d’appliquer plus systématiquement le principe du consentement présumé, renforcé par la loi de santé et un décret récent.

M.P.