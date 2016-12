Douleur thoracique à bas risque : permettre aux patients de décider?

Une tendance se détache actuellement, celle d’impliquer de plus en plus les patients dans le choix de leur prise en charge. L’intérêt de ce « partage de décision » a été examiné dans une étude menée dans des services d’urgence auprès de patients consultant pour une douleur thoracique. La douleur thoracique est en effet un motif très fréquent de consultation aux urgences. Or, l’examen clinique, l’ECG et les données de laboratoire ne permettent pas à coup sûr d’identifier tous les syndromes coronariens. Les travaux montrent un taux moyen de 1,5 % de « manqués ». La tentation est donc forte de garder ces patients pour observation et explorations complémentaires.

Observation ou sortie « éclairée »

Les auteurs de l’étude ont voulu évaluer l’intérêt d’impliquer les patients dans la décision de les garder en observation ou de les autoriser à faire ces examens plus tard en externe. L’étude est réalisée sous la forme d’un essai multicentrique et les patients étaient randomisés en deux groupes. Les uns (n = 447) étaient pris en charge selon les procédures habituelles. Les autres (n = 451) bénéficiaient d’un outil d’aide à la décision, comprenant une évaluation du risque de syndrome coronarien (1), basé sur l’âge du patient, le genre, l’origine géographique, les caractéristiques de la douleur (reproduite ou non par la palpation), les antécédents personnels, la présence de sueurs, un sous-décalage de ST > 0,5 mm ou une inversion de l’onde T > 0,5 mm à l’ECG, et le dosage de la troponine. Seuls des patients à risque faible de syndrome coronarien étaient inclus dans l’étude. Une information était ensuite délivrée par le médecin au patient, lui donnant de façon concise les résultats de ses examens, lui expliquant de façon imagée son niveau individuel de risque, lui faisant part de la nécessité de réaliser des explorations complémentaires, et lui laissant le choix de les pratiquer tout de suite ou plus tard en consultation externe (2).

Moins d’admissions et pas davantage d’accidents cardiaques

Les résultats montrent que cette démarche est non seulement réalisable, mais qu’elle se traduit par une amélioration de la connaissance des patients sur leur état de santé, de leur implication dans la décision de soins et par une réduction des mises en observation immédiates pour examens complémentaires (37 % vs 52 % ; différence absolue 15 %). Les praticiens ayant participé à cette étude ont trouvé le procédé utile et les patients semblent accepter cet aide à la décision et cet engagement. Il n’est pas observé de baisse de la confiance accordée par les patients aux soignants, ni d’augmentation des accidents cardiaques dans les 30 jours suivant cette étude.

Enfin, pour rassurer ceux qui objecteraient une démarche chronophage, la comparaison du temps passé dans les 2 groupes pour expliquer aux patients la prise en charge envisagée montre un dépassement de seulement 1,3 minute dans le groupe d’aide à la décision.

(1) http://s6.studymaker.com/pretest/quadricp2/acs/acs.php?PTPAuth=QUADRIC

(2) http://shareddecisions.mayoclinic.org/files/2016/03/CPC-3-percent.pdf

Dr Roseline Péluchon