Douleur thoracique aux urgences, demander la troponine haute sensibilité !

Après avoir été examinés puis explorés par un ECG et un dosage de la troponine T cardiaque (TnT), la plupart des patients qui se présentent au service d’urgences pour une douleur thoracique sont autorisés, du fait de résultats favorables, à regagner leur domicile avec le diagnostic de douleur thoracique non spécifique. Or, on sait qu’environ 1 % de ces patients vont présenter un événement cardiovasculaire majeur (MACE) dans les 30 jours suivant leur sortie de l’hôpital.

Nejatian et coll. ont voulu savoir si l’introduction d’un dosage systématique de la TnT hs (haute sensibilité) dans les hôpitaux suédois, avait été associée à une réduction de l’incidence des MACEs et un profil de moindre risque cardiovasculaire (par rapport au dosage conventionnel de la TnT) chez les patients renvoyés à leur domicile après qu’ils aient consulté le service d’urgences.

L’étude a été réalisée chez 65 696 patients qui ont quitté le service d’urgences de 16 hôpitaux suédois avec le diagnostic de douleur thoracique non spécifique entre 2006 et 2013, époque à laquelle le dosage de la TnT hs a été introduit et pratiqué en routine.

La survenue d’un MACE dans les 30 jours et le profil de risque cardiovasculaire ont été appréciés à partir des informations fournies par les registres nationaux. L’analyse a porté, séparément, sur les patients sortis directement du service d’urgences et sur ceux qui ont quitté l’établissement après une brève hospitalisation.

Moins d’événements cardiovasculaires majeurs pour les patients autorisés à rentrer chez eux après un dosage de TnT hs

Après la sortie directe du service d’urgences, moins de MACEs (3 pour 1 000) sont survenus chez les patients qui avaient eu un dosage de la TnT hs vs ceux ayant eu un dosage conventionnel de Tn T (0,6 % vs 0,9 %; odds ratio [OR] 0,7 ; intervalle de confiance [IC] 95 % 0,57 à 0,83).

En contraste, davantage de MACEs sont survenus chez les patients qui avaient été évalués par un dosage de TnT hs (vs dosage conventionnel de TnT) et autorisés à quitter l’hôpital après une hospitalisation (7,2 % vs 3,4 % ; OR 2,18 ; IC 95 % 1,76 à 2,72).

Les patients hospitalisés évalués par un dosage de TnT hs avaient un profil de risque cardiovasculaire plus défavorable ; tandis que les patients autorisés à quitter directement le service d’urgences après avoir été également évalués par le dosage de TnThs avaient un risque cardiovasculaire plus bas.

Ainsi, il apparaît que les patients qu’on autorise à quitter directement le service d’urgences avec le diagnostic de douleur thoracique non spécifique présentent moins de MACEs et ont un meilleur profil de risque quand ils ont été évalués par un dosage de la TnT hs. Ce dosage permet d’identifier davantage de patients véritablement à haut risque qui ont donc pu être hospitalisés. Si bien que l’introduction du dosage de la TnT hs dans les services d’urgences suédois a amélioré l’évaluation des patients qui y consultent pour une douleur thoracique.

Dr Robert Haïat