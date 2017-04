Douleur thoracique inexpliquée: danger avant 5 ans !

La douleur thoracique est un motif fréquent de consultation en médecine générale. L’enjeu pour les praticiens est de ne pas méconnaître une pathologie cardio-vasculaire. D’autres diagnostics sont possibles, comme des douleurs intercostales, une œsophagite, ou encore de l’anxiété. Mais, bien souvent, le diagnostic reste imprécis et des examens complémentaires sont prescrits. Plusieurs études ont montré que les patients sans antécédent, se présentant avec une douleur thoracique pour laquelle aucun diagnostic n’est porté, ont une augmentation de leur risque de pathologie cardio-vasculaire à 1 an.

Une équipe du Royaume-Uni a réalisé une étude de cohorte dans l’objectif de préciser le devenir cardio-vasculaire à plus long terme des patients dont la douleur thoracique reste inexpliquée 6 mois après sa première manifestation.

Au total 172 180 participants ont été inclus. Ils consultaient en soins primaires pour une première douleur thoracique et ont été classés en 2 groupes: ceux pour qui un diagnostic était porté (angine de poitrine ou une autre cause non cardiaque) et les autres n’ayant pas de diagnostic. Ces derniers sont de loin les plus nombreux (72,4 %) et, 6 mois après, 95,2 % des patients de ce groupe n’avaient toujours pas de diagnostic posé.

Six mois après la survenue de la douleur, les examens complémentaires n’ont permis d’attribuer un diagnostic qu’à une minorité des patients des 3 groupes (2 % des diagnostiqués comme non coronaires, 11,7 % des sans diagnostic et 31,5 % des patients chez qui était porté le diagnostic d’angine de poitrine).

Par ailleurs, il apparaît que les patients pour lesquels aucun diagnostic n’est porté ont un risque d’accident cardio-vasculaire augmenté pour les 5 ans qui suivent. Ce qui confirme les conclusions de précédents travaux, à savoir que l’incidence à long terme des évènements cardio-vasculaires est supérieure chez les patients qui n’avaient pas reçu de diagnostic précis pour leur douleur, même s’ils ont bénéficié d’un bilan cardio-vasculaire. Comparés à ceux dont la douleur était attribuée à une cause non vasculaire, le risque des patients sans diagnostic diminue toutefois au fil des ans (4,7 % vs 3,0 % ; HR ajusté = 1,95 pour 0,5-1 an après la douleur initiale ; HR = 1,35 pour 1-3 ans et HR = 1,21 pour 3-5,5 ans). Les patients sans diagnostic présentent également un nombre d’infarctus myocardiques dans les 5 ans supérieur à ceux du groupe dont la douleur était diagnostiquée comme angineuse.

Notons que l’incidence des douleurs non attribuées ou définies comme angineuses diminue entre 2002 et 2009. Les auteurs suggèrent que pour réduire ce risque d’incident cardio-vasculaire, un traitement préventif pourrait être prescrit à tous les patients dont la douleur thoracique n’est pas clairement attribuée. Cela pourrait être fait systématiquement ou seulement pour ceux ayant le risque cardio-vasculaire le plus élevé.

Dr Roseline Péluchon