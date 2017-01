Douleurs articulaires, ne blâmez pas la météo !

« J’ai mal aux articulations des genoux, dans le dos, au cou, docteur, c’est la faute de l’humidité, avec tout ce qui tombe ! ». Tous les médecins ont entendu cette même phrase avec diverses variantes, mais toujours le même sens : le mauvais temps, froid, pluie, humidité, serait responsable de poussées de douleurs articulaires.

Ce sentiment de fatalité face à la météo n’a cependant pas empêché des médecins australiens d’essayer de vérifier la réalité de cette allégation.

Dans le journal Pain Medicine du 15 décembre 2016, ils publient les résultats d’une étude sur les liens entre la météo et les douleurs lombaires et dans Osteoarthritis and Cartilage du 24 décembre, ils révèlent les conclusions d’une enquête sur climat et arthrose du genou.

La fin d’un mythe

L’une des études s’est donc penchée sur l’influence de la météo sur le risque d’exacerbation de l’arthrose du genou. Au total, 350 patients suivis dans le département de rhumatologie de l’hôpital de Sydney pour une gonarthrose ont tenu un journal de leur douleur articulaire sur un site web dédié pendant 3 mois. Les chercheurs de l’Institut des os et des articulations (Sydney) ont ensuite obtenu auprès du Bureau Australien de la Météo, les relevés météos détaillés, température, pluie, humidité, vent, pour les lieux de vie de chaque participant, pendant les trois mois de l’enquête.

Pendant la période de suivi, 171 participants sur les 345 ont souffert d’une recrudescence de leurs douleurs. Mais aucune corrélation entre ces épisodes douloureux et la pluie, le vent, l’humidité, la pression de l’air ou la température n’a pu être observée après une analyse rigoureuse de toutes ces données.

La souffrance serait moins pénible au soleil

Le même type d’étude, réalisée par l’université de Médecine et de Science de Sydney, mais cette fois pour rechercher une éventuelle corrélation entre le climat et les lombalgies a été également menée. Les données utilisées proviennent de la PACE (une étude comparant l’effet du paracétamol avec un placebo pour traiter les épisodes de lombalgies aiguës). Pour 981 participants souffrant d’un épisode aigu de douleur lombaire, les données météorologiques complètes ont été retracées, le jour de l’apparition de la douleur et les deux jours précédents. Les conclusions sont sans appel.« Les paramètres de la météo, qui ont été parfois associés à des douleurs musculo-squelettiques comme les précipitations, l’humidité, la pression de l’air, le vent, n’influencent pas le risque de lombalgies aiguës », concluent les auteurs.

Pour le Pr Chris Maher (George Institute for Global Health, Sydney), co-auteur de l’étude sur le mal de dos, « la croyance selon laquelle la douleur et un climat peu clément seraient liés, date de l’époque Romaine, affirme-t-il. Les patients se préoccuperaient plus de leur douleur les jours de froid et de pluie, mais en tiendraient moins compte, quand le temps est doux et ensoleillé. »

Cette croyance semble tellement ancrée, qu’il paraît vraiment difficile de l’extirper de l’esprit des patients, qui cherchent une explication à leur souffrance. Faut-il les dissuader de continuer à croire dans ce qui semble être un mythe ? Le débat reste entier.

Dr Martine Perez