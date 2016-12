Douleurs chroniques après chirurgie de l'épaule : génétiquement programmées ?

L'étiologie de la douleur chronique est complexe, influencée par différents facteurs, génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux, interagissant entre eux.

Des douleurs post-opératoires chroniques de l'épaule peuvent survenir après une chirurgie orthopédique, y compris sous arthroscopie.

Or prédire la survenue de ces douleurs post-opératoires est difficile. A cet égard, une équipe américaine a réalisé un travail dont l'objectif était d'évaluer comment des combinaisons de facteurs génétiques et psychologiques permettaient de prédire le devenir post-opératoire à 12 mois chez des sujets ayant eu une intervention arthroscopique de l'épaule.

Cent cinquante individus souffrant de l'épaule, en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, en échec du traitement conservateur et candidats à une chirurgie arthroscopique ont été inclus. Les participants ont tous eu une évaluation psychologique et un recueil de leur l'ADN salivaire.

En s’appuyant sur les résultats de leurs précédentes études précliniques, les auteurs ont recherché les gènes modulateurs de la douleur (OPRM1, ADRB2, AVPR1A, GCH1, KCNS1) et les gènes pro-inflammatoires (TNF/LTA, TNF-308, IL1B et IL6).

La douleur et le handicap ont été évalués chez tous les individus en pré-opératoire, puis à 3, 6 et 12 mois après l’intervention.

Trois associations impliquant des gènes modulateurs de la douleur étaient statistiquement significatives : KCNS1 et kinésiophobie en pré-opératoire, ADRB2 et dépression post-opératoire, GCH1 et anxiété post-opératoire.

Trois autres impliquant des gènes inflammatoires étaient également statistiquement significatives : 2 polymorphismes nucléotidiques différents pour IL6 et catastrophisme de la douleur post-opératoire et IL6 et symptômes dépressifs post-opératoires.

Ces résultats, plaidant pour un rôle génétique dans la survenue de douleurs chroniques de l’épaule, pourraient peut-être, après confirmation, être utilisés pour améliorer l'identification de la douleur post-opératoire persistante et concevoir des stratégies de gestion de la douleur.

Dr Juliette Lasoudris Laloux