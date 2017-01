DPC nouvelle génération : une volonté affichée de changement

Paris, le jeudi 26 janvier 2017 – Alors que sa mise en œuvre a été l’objet de nombreuses failles, le Développement professionnel continu (DPC) a été réformé au début de l’été. Côté "symbolique", l’Organisme de gestion du DPC (OGDPC) est devenu l’Agence national du DPC (ANDPC). Sur le fond, cette dernière dispose de compétences élargies et affiche surtout la volonté d’une gestion plus efficace, tant en ce qui concerne le volet économique que la qualité des formations.

Ethique et électronique

Cette détermination a ainsi été exposée par les responsables de l’ANDPC lors de la présentation du bilan de leurs six premiers mois d’action, qui ont été consacrés à « assurer la continuité opérationnelle du DPC tout en anticipant les nouvelles modalités de la réforme » explique la directrice générale de l’agence, Michèle Lenoir-Salfati. Parmi les premières décisions majeures, la mise en place d’un comité d’éthique, présidée par Edouard Couty est destinée à renforcer l’indépendance de la structure. On notera également la mise en place de Commissions scientifiques indépendantes. Les premiers travaux de l’ANDPC ont par ailleurs consisté à jeter les bases d’un « document de traçabilité électronique ». Il s’agit de la réponse à une demande insistante des représentants des professionnels de santé. « Ce service (…) permettra à tout professionnel de santé d’attester de son engagement dans une démarche de DPC » précise l’institution.

Apprendre l’anglais ne relèvera plus de la formation médicale continue

Au-delà de ces évolutions structurelles, les changements opérés par l’Agence se concentrent sur l’évaluation de la formation. Celle-ci apparaît plus rigoureuse : on compte aujourd’hui 2 157 organismes labellisés (contre 2 829 l’année dernière). Des critères plus stricts ont été appliqués visant à faire de la prise en charge des patients et de la santé publique les seuls champs acceptables. Finies donc les formations pour apprendre l’anglais, maîtriser l’informatique voire la méditation. Par ailleurs, outre un contrôle a priori, l’ANDPC projette de réaliser 20 000 opérations de contrôles auprès d’organismes déjà labellisés.

Forfait à l’heure

Les évolutions concernent également la gestion économique, qui souvent a été délicate ces dernières années, avec régulièrement un épuisement des enveloppes plusieurs mois avant la fin de l’année. Le passage d’une obligation annuelle vers une obligation triennale devrait tout d’abord permettre de disposer d’un recul plus important. Par ailleurs, désormais la forfaitisation ne sera plus faite à la journée ou à la demi-journée mais par heure, ce qui permet une gestion plus souple. Un plafond de 21 heures par praticien pour des actions de DPC présentielles ou non (dont 10h maximum pour le non présentiel) a en outre été défini. L’indemnisation atteindra 45 euros par heure. Souvent très critiques vis-à-vis des déboires du DPC ancienne version, les syndicats de médecins libéraux n’ont pas encore réagi face à ce premier bilan.

https://www.agencedpc.fr/sites/default/files/images/publications-et-chiffres-cles/dossier_de_presse_24012017_0.pdf

Aurélie Haroche