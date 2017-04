Drogues au volant : nouveaux tests rapides et renforcement des contrôles

Paris, le mardi 18 avril 2017 - Après avoir longtemps été à la traîne de la majorité de ses voisins européens en matière de répression de la conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants, la France a peu à peu comblé son retard et introduit en 2003 un délit correspondant dans son arsenal législatif. Depuis, les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière montrent clairement que l’usage de drogue au volant, à l’instar de l’alcoolisation, est un facteur favorisant la survenue d’accidents. Il est toutefois à noter que les données sont encore partielles, puisque l'information de l’usage de stupéfiants n’est renseignée que pour 29 % des accidents non mortels et 64 % des accidents mortels.

En 2015, les stupéfiants seraient ainsi la cause principale de 9 % des accidents mortels, mais 23 % des décès routiers interviennent lors d’un accident impliquant au moins un conducteur testé positif à une substance psychotrope non autorisée. Un taux nettement plus élevé encore dans les Départements d’outre-mer (DOM) où, durant la période 2013-2015, 37 % des personnes tuées sur la route l’ont été dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. En Martinique, ce taux grimpe à 42 % et à 59 % en Polynésie française. Enfin, parmi les 463 conducteurs positifs aux stupéfiants impliqués dans un accident mortel en France en 2015, plus de la moitié (242) présentait également un taux illégal d’alcool.

Confirmation immédiate

Si les données restent incomplètes, la tendance montre également que l’usage de drogues au volant est une problématique en hausse qui touche particulièrement la frange la plus jeune des conducteurs : une étude sur les accidents mortels de 2011 où l'information sur les stupéfiants était présente a en effet montré que la moitié des usagers contrôlés positifs aux stupéfiants avait entre 20 et 29 ans. Par ailleurs, sur les 12 % d’usagers contrôlés positifs, 80 % l’étaient au cannabis. Pour lutter contre cette tendance qui, bien souvent, est associée à une absence totale de connaissance de la législation en vigueur (une amende de 4 500 euros et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement), les autorités ont décidé de passer la vitesse supérieure.

Selon les informations recueillies par Le Parisien, les commissariats et les brigades de gendarmerie vont ainsi être prochainement dotés de nouveaux kits de tests salivaires permettant de savoir en quelques minutes si un conducteur a consommé du cannabis, de la cocaïne, des opiacés, de l'ecstasy ou des amphétamines. Bien plus rapides que précédemment, ces nouveaux dispositifs permettront également de confirmer sur place un premier test positif là où il fallait avant réaliser un test sanguin. Alors qu’ils n’ont été que de 118 476 en 2015 contre 11 millions pour l’alcoolémie, les contrôles de stupéfiants au volant devraient donc voir leur nombre se multiplier d’ici la fin de l’année.

Benoît Thelliez