Du chewing-gum pour accélérer la reprise du transit après résection colorectale cœlioscopique

Un iléus paralytique complique souvent la chirurgie colorectale, avec son cortège de distension, vomissements, sonde nasogastrique et séjour prolongé. Il est souvent moins prononcé après chirurgie cœlioscopique, et cette complication peut être prévenue par des mesures spécifiques (pas de drains ou retrait précoce de ceux-ci, peu d’opiacés, alimentation et déambulation précoces).

Une alimentation factice par de la gomme à mâcher peut également être bénéfique, comme cela a déjà été souligné. Le gain serait de 12 h sur le 1er gaz et la durée de séjour serait réduite d’un jour.

Une équipe de Hong-Kong a procédé à un essai randomisé pour évaluer l’effet du chewing-gum (CG) chez les patients subissant une résection colorectale sous cœlioscopie avec un programme de mesures spécifiques évoquées ci-dessus.

Tous les candidats à une résection colique ou rectale pour cancer sous cœlioscopie ont été inclus, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une conversion en voie ouverte, ou dont les suites ont été compliquées de sepsis, ou qui ont été transférés en réanimation, ou qui ne pouvaient mâcher, ou qui ont subi des résections simultanées d’autres organes, ou ont été réopérés.

Un premier gaz et une première selle plus tôt

Le protocole (alimentation, déambulation, sondes, etc.) a été le même dans le groupe chewing gum (GCG) et dans le groupe témoin (GT), sauf que les patients du premier groupe mâchaient 3 fois par jour un chewing gum au goût miel-citron, sans sucre, pendant 30 mn, de J1 jusqu’au jour de la sortie. Les principaux critères de jugement étaient l’heure de survenue du 1er gaz et de la 1ère selle en postopératoire.

L’étude a porté sur 2 groupes de 41 malades parfaitement similaires en termes d’âge, sex ratio, type de colectomie, confection d’une stomie ou non. Les complications ont été également réparties dans les 2 groupes.

Aucune complication n’a été imputable au chewing gum.

L’heure du 1er gaz a été significativement avancée dans le GCG (H18 vs H34 dans le GT ainsi que celle de la 1ère selle H19 vs H44). La sensation de faim a été plus précoce dans le groupe GCG (H16 vs H25). La durée de séjour a été identique dans les 2 groupes.

Le résultat était encore meilleur dans les résections coliques avec anastomoses par rapport aux résections antérieures ou amputations du rectum avec stomie, où seule la 1ère selle a été accélérée.

Le chewing gum a donc un effet bénéfique sur la reprise du transit chez des patients opérés de résections coliques ou rectales avec programme de récupération rapide.

Dr Jean-Fred Warlin