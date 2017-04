Dysbiose et mucoviscidose

Depuis de nombreuses années, Biocodex remet tous les ans une bourse de recherche (sous égide de la SNFGE* et du GFHGNP**) visant à soutenir un projet fondamental ou clinique en relation avec le microbiote intestinal et ses interactions avec les pathologies digestives. La 7ème bourse de recherche a été remise le 24 mars au cours des JFHOD 2017 au Dr Raphael Enaud, interne de DES de pédiatrie au CHU de Bordeaux. Son projet porte sur l’étude du microbiote, en particulier l’abondance du genre Streptococcus, dans l’inflammation intestinale chez l’enfant atteint de mucoviscidose. Cette étude permettra de confirmer le rôle de la dysbiose dans la survenue de l’inflammation intestinale chez les patients atteints de mucoviscidose afin de pouvoir ensuite proposer une étude interventionnelle par probiotiques et/ou antibiotiques per os pour traiter l’inflammation digestive.

*Société Nationale Française de Gastro-Entérologie

