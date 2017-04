Dyspnée aiguë: des marqueurs cardio-métaboliques pour prédire réadmission et décès

La dyspnée aiguë qui concerne un groupe important et hétérogène de patients (insuffisance respiratoire chronique obstructive, embolie pulmonaire, insuffisance cardiaque congestive, infarctus du myocarde...) entraîne des forts taux de mortalité et de réadmission. Existe t-il des biomarqueurs récemment introduits en pratique clinique qui permettraient, en sus des signes cliniques classant pour ces risques, de prédire la mortalité et la réadmission des patients hospitalisés pour dyspnée aiguë ?

65 patients dyspnéiques (dont 55 % d’hommes), d'âge moyen 81,9 ans (± 9,3 ans), sans déficit cognitif (score MMS > 13), admis en service de médecine dans un hôpital de Malmö (Suède) pour dyspnée aiguë (classification NYHA) ont été suivis pendant une durée de 6 mois avec comme critère principal de jugement, soit leur réadmission, soit leur décès.

Les biomarqueurs cardiométaboliques à l'admission ont été corrélés au critère principal de jugement au moyen du modèle par régression de Cox ajusté pour le sexe, l'âge, la saturation oxymétrique, la fréquence respiratoire et la C-réactive protéine (CRP). Au cours des 6 mois du suivi, 27 patients (41,5 %) ont été réadmis une première fois et 17 (26,2 %) sont décédés.

Les biomarqueurs tels le tissue-type plasminogen activator (tPA), la prolactine (PRL), le tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 (FAS) et le C-C motif chemokine 3 (CCL3) ont été indépendamment et significativement corrélés au critère principal de jugement, et combinés en un score de risque des biomarqueurs (SRB). D'autres biomarqueurs tels l'adrénomédulline, les peptides natriurétiques B (BNP) et l'interleukine 6 n’ont pas été corrélés au critère principal de jugement.

Les patients situés dans le 3ème tertile du SRB ont présenté un taux de mortalité et de réadmission de 87 % à 6 mos, que la dyspnée soit d'origine cardiaque ou bien respiratoire. Chaque incrémentation d'une déviation standard du SRB a conféré un hazard ratio (HR) de 2,13 (1,39–3,27 ; p = 0,001). Entre les valeurs maximale et minimale des tertiles du SRB, il existait un HR de 4,75 (1,93–11,68 ; p = 0,001). La sévérité de la dyspnée a également été associée à un plus mauvais pronostic (HR = 3,43 (1,28–9,20 ; p = 0,014). Néanmoins, lorsqu'ils ont été mutuellement ajustés, le SRB restait significatif (p = 0,004) alors que la sévérité de la dyspnée ne l'était pas. Le SRB a été corrélé au critère de jugement principal chez les patients présentant des dyspnées légères à modérées (p = 0,016), mais pas chez ceux présentant une dyspnée sévère.

Bien que cette étude ne concerne qu'un petit nombre de patients et qu'elle n'ait été conduite que dans un seul centre, elle montre que le score associant tPA, PRL, FAS et CCL3 et le score clinique de gravité de la dyspnée sont capables de prédire le décès et la réadmission à 6 mois chez les patients hospitalisés pour dyspnée aiguë. Le score de risque de ces 4 biomarqueurs pourrait s'avérer utile dans l'optimisation de la durée initiale d'hospitalisation et le suivi de tels patients. Enfin, ce score a une valeur pronostique plus forte dans les dyspnées légères et modérées que dans les dyspnées sévères.

Dr Bernard-Alex Gaüzère